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Ідеальна глазур без білка для паски: легко й гарно

22:00 6 квітня 2023
глазур для паски

Створення глазурі для паски — філігранна робота. Цей рецепт настільки простий, що під силу кожному. Важливо й те, що всі продукти використовуються натуральні.

Кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова поділилася рецептом глазурі, який варто взяти до уваги. Адже свято вже незабаром!

— Ця глазур просто ідеальна, — каже Елла Іванова. — А готується вона без білка. Причому процес приготування досить простий та забере багато часу.

Ідеальна глазур для паски

1 чайна ложка желатину

1 столова ложка води

150 г цукрової пудри

3 столові ложки води

сік лимона

З'єднуємо цукрову пудру та воду, доводимо до кипіння. До желатину додамо столову ложку води.

З'єднуємо гарячий сироп та желатин. Збиваємо, наприкінці додаємо лимонний сік. Покриваємо паски, занурюючи верхівкою у глазур. І смачного!

«ФАКТИ» розповідали також, як приготувати неймовірно смачну сирну паску «Три шоколади».

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Фото з альбому Елли Іванової

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