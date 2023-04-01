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Рецепти великодньої випічки: бездріжджова сирна паска від Лізи Глинської

16:41 1 квітня 2023
Паска

Перед Великоднем відома кулінарка та фудблогерка Ліза Глінська, яка раніше ділилася старовинним бабусиним рецептом паски, розповіла, як приготувати бездріжджову сирну паску.

На своїй сторінці в Instagram вона докладно розповіла, як готувати цю великоднью випічку.

Інгредієнти:

  • 200 г сиру (9%);
  • 100 г м'якого вершкового масла (½ пачки);
  • 100 г цукру (4 ст. л. з гіркою);
  • 100 г яйця (2 шт.);
  • 150 г борошна (6 ст. л. з гіркою);
  • 8 г розпушувача (0,5 ст. л.);
  • 70 г в'яленої вишні (2,5 ст. л.).

Для ягідної глазурі:

  • 60 г ягідного пюре (2 ст. л. з гіркою, без кісточки);
  • 120 г цукру (5 ст. л.);
  • 5 г желатину + 25 мл води (1 ч. л. + 5 ч. л.).

Для класичної білкової глазурі:

  • 120 г цукрової пудри (5 ст. л.);
  • 30 г білка (1 шт.);
  • лимонна кислота (дрібка).

Читайте також: «Найшвидша» сирна паска без дріжджів від Людмили Борщ: для господарок, які цінують свій час

Приготування:

Про те, як готують гуцульської паски із села Космач, читайте на нашому сайті.

Фото із соцмереж

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