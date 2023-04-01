Рецепти великодньої випічки: бездріжджова сирна паска від Лізи Глинської
Перед Великоднем відома кулінарка та фудблогерка Ліза Глінська, яка раніше ділилася старовинним бабусиним рецептом паски, розповіла, як приготувати бездріжджову сирну паску.
На своїй сторінці в Instagram вона докладно розповіла, як готувати цю великоднью випічку.
Інгредієнти:
- 200 г сиру (9%);
- 100 г м'якого вершкового масла (½ пачки);
- 100 г цукру (4 ст. л. з гіркою);
- 100 г яйця (2 шт.);
- 150 г борошна (6 ст. л. з гіркою);
- 8 г розпушувача (0,5 ст. л.);
- 70 г в'яленої вишні (2,5 ст. л.).
Для ягідної глазурі:
- 60 г ягідного пюре (2 ст. л. з гіркою, без кісточки);
- 120 г цукру (5 ст. л.);
- 5 г желатину + 25 мл води (1 ч. л. + 5 ч. л.).
Для класичної білкової глазурі:
- 120 г цукрової пудри (5 ст. л.);
- 30 г білка (1 шт.);
- лимонна кислота (дрібка).
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Приготування:
Про те, як готують гуцульської паски із села Космач, читайте на нашому сайті.
Фото із соцмереж64
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