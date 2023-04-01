Рецепти великодньої випічки: бездріжджова сирна паска від Лізи Глинської

Перед Великоднем відома кулінарка та фудблогерка Ліза Глінська, яка раніше ділилася старовинним бабусиним рецептом паски, розповіла, як приготувати бездріжджову сирну паску.

На своїй сторінці в Instagram вона докладно розповіла, як готувати цю великоднью випічку.

Інгредієнти: 200 г сиру (9%);

100 г м'якого вершкового масла (½ пачки);

100 г цукру (4 ст. л. з гіркою);

100 г яйця (2 шт.);

150 г борошна (6 ст. л. з гіркою);

8 г розпушувача (0,5 ст. л.);

70 г в'яленої вишні (2,5 ст. л.). Для ягідної глазурі: 60 г ягідного пюре (2 ст. л. з гіркою, без кісточки);

120 г цукру (5 ст. л.);

5 г желатину + 25 мл води (1 ч. л. + 5 ч. л.). Для класичної білкової глазурі: 120 г цукрової пудри (5 ст. л.);

30 г білка (1 шт.);

лимонна кислота (дрібка).

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Приготування:

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Фото із соцмереж

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