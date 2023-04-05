Зізнання Емілі Ратаковскі: роман сексапільної актриси зі співаком Гаррі Стайлзом триває вже два місяці

Популярна американська актриса та модель Емілі Ратаковскі зізналася, що вже два місяці таємно зустрічається з відомим британським співаком Гаррі Стайлзом. Чутки про їхній роман з'явилися наприкінці березня, після того як папараці заскочили парочку за пристрасним поцілунком. Сталося це у Токіо, де Гаррі виступав із сольним концертом. Емілі опинилася поряд, несподівано для численних шанувальників як самої актриси, так і співака.

І ось 31-річна Ратаковскі, будучи гостею подкасту Going Mental, відверто заявила, що з початку лютого її пов'язують із 29-річним Стайлзом романтичні стосунки.

«Я почала зустрічатися з чоловіком, який, як я думаю, мені справді подобається. Він чудовий», — сказала Емілі.

«Чого я чекаю від партнера? Мені подобаються незалежні чоловіки. По-справжньому незалежні. Думаю, для мене це важливо, тому що я сама живу повним життям», — додала Ратаковскі.

Гаррі Стайлз

Далі вона зізналася, що спочатку багато чоловіків, яких вона знала, були в захваті від того, яка вона самостійна. Однак потім одних її незалежність лякала, інших починала дратувати.

Емілі також розповіла, що їй дуже важко далося розлучення з чоловіком. Коли Ратаковскі дізналася, що Себастьян Бір-Макклард їй постійно зраджує, вона не знала, як їй вчинити. Адже вони мають маленьку дитину. І все ж актриса вирішила піти від чоловіка.

На нервовому ґрунті вона практично перестала їсти та втратила 45 кг! «Господи, багато хто мені так заздрив. Люди думали, що я швидко набрала форму після пологів. Насправді ж мене вивертало від будь-якої їжі. І лише недавно апетит повернувся. Так приємно знову отримувати задоволення від їжі. І я вже набрала близько 15 кг. Мені подобається те, що я бачу у дзеркалі. Добре, коли в тебе знову є задок», — сказала Емілі.

Ратаковскі також висловилася щодо того, що її вважають секс-символом. «Знаєте, сексуальність буває різною. І справа тут зовсім не в тому, які труси на мені вдягнені. Сексуальність усередині кожної з нас. Сьогодні мені хочеться бути головною та командувати. А завтра я почуваюся маленькою дівчинкою, якій потрібна сильна рука та турбота. І тому мені потрібен чоловік, який любитиме мене різну», — заявила Емілі.

Після розлучення з чоловіком Ратаковскі, як стверджували західні ЗМІ, недовго зустрічалася з популярним коміком Пітом Девідсоном. Потім їй приписували короткий роман із Бредом Піттом. Після цього вона справді мала нетривалі стосунки з іншим коміком — Еріком Андре.

Що стосується Гаррі Стайлза, то у нього репутація справжнього серцеїда. Його останньою подружкою була відома голлівудська актриса, 39-річна Олівія Вайлд. Пара розлучилася наприкінці листопада.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що колишнього чоловіка Ратаковскі звинуватили у сексуальних домаганнях та зв'язках із неповнолітніми дівчатами.

Фото у заголовку: інстаграм Ратаковскі

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