У селі на Буковині місцеві жителі штурмом узяли храм УПЦ, де відмовлялися відспівувати бійця ЗСУ (відео)

Після того, як у Хмельницькому військового побили священники та парафіяни УПЦ (МП), на Буковині стався ще один скандал, пов’язаний з кліриками цієї церкви. Там віряни ПЦУ зайшли до храму після сутички з представниками УПЦ (МП). Це відбувалось під час похорону полеглого військового Івана Назарія. Мама військового просила священника дозволити занести труну до храму, повідомляє Суспільне.

Інцидент стався у селі Задубрівка Чернівецької області. Представники ПЦУ кажуть, що після того, як це не дали зробити, зайшли в храм силою. Прихожанка ПЦУ Сідора розповіла, що вперше за чотири роки змогли потрапити до церкви — до цього молилися на дворі.

«Сьогодні ховаємо третього воїна з нашого села. Їх усіх не заносили до церкви. Люди зійшли, бо вже не могли цього терпіти. Ми маємо документи, що можемо користуватися храмом. Мама просила занести тіло до церкви. Спочатку хотіли добитися цього мирним шляхом, але довелося силою», — розповідає Сидора.

Група людей змогла зайти через бічні двері храму. За словами одного з чоловіків Олександра Сергієнка, там їх зустріли три чоловіки та священник.

«Вони використовували проти нас вогнегасники, щоб не пустити до церкви. Але ми змогли зайти. Центральні двері храму вони підперли ломом. Ми це акуратно прибрали й відкрили двері, щоб занести тіло героя всередину», — розповідає Олександр.

За його словами, з будівлі храму також зняли табличку з написом, що церква у підпорядкуванні УПЦ.

Журналісти намагалися отримати коментар від прихожан УПЦ, однак вони відмовлялися спілкуватися з представниками ЗМІ.

Як писали «ФАКТИ», кілька днів тому монахи московського патріархату в Києві також потрапили у скандал. Вони штовхали журналістів та завдавали шкоди їхній техніці.

Фото: Суспільне Чернівці

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