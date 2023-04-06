Жовто-сині й біло-червоні прапори міцніші за ворожий триколор: Зеленський закликав до єдності України і Польщі

Українці й поляки знають один одного дуже давно. І немає більше такої сили, яка переважила б українське й польське братерство.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, виступаючи перед депутатами обох палат Національних зборів, представниками громадськості України та Польщі.

«Українські й польські серця бʼються за одну свободу, за обопільну незалежність наших держав, за нашу рідну Європу — наш спільний дім, і ми переможемо! Щоразу, коли український прапор повертається на абсолютно законне місце на українській землі, а російський окупант утікає, міцнішає й польський прапор. Жовто-сині й біло-червоні — ці чотири кольори міцніші за ворожий триколор», — наголосив очільник Української держави.

Володимир Зеленський певен, що кожен успішний бій українських героїв за нашу незалежну державу додає захисту й польській незалежності. Польські «Краби» й «Перуни» в руках українців, які повертають нашим людям свободу, додають міцності і вашій свободі.

«Ось що означає наше вміння, українців і поляків, будувати нашу переможну історію пліч-о-пліч. І я вдячний за це братерство кожному поляку!» — сказав президент України.

За його словами, російський ворог приніс могили Україні, щоб потім принести могили знову і Польщі, і всім нашим братам і сестрам вільної Європи. Він приніс депортації українцям, щоб знову депортувати й інших, чия свобода дихає на землях, які росія збирається вкрасти. Але ми захищаємося пліч-о-пліч!

«Ворог хотів поховати нашу з вами незалежність і розчинити в російському просторі наші національні культури. А ми стоїмо міцно! Ми з вами, українці й поляки, разом, пліч-о-пліч повернемо все це зло епітафією російському імперіалізму. Ми з тобою, Польще, пліч-о-пліч утвердимо свободу у Європі назавжди. Тиранія програє в історії, коли програє в Україні. Москва не вбиватиме, а Петербург не ділитиме. Більше ніколи. На цій славетній площі й на будь-якій іншій польській площі так само, як і на всіх українських майданах, більше ніколи не буде росії — після нашої перемоги», — запевнив президент Зеленський.

«Не виграти росії у Європи, коли українець і поляк стоять пліч-о-пліч. І так само, як ми із тобою, Польще, стоїмо разом у цій війні, будемо насолоджуватися й миром. Разом! Пліч-о-пліч в усьому. Разом у Європейському Союзі, разом у НАТО. Це продовження нашої долі вільних народів!» — резюмував український лідер.

Нагадаємо, днями Польща та Словаччина вирішили передати Україні винищувачі Міг-29. Передані літаки мають бути замінені сучасними винищувачами, які Польща замовила у Південній Кореї та США.

Фото Офісу президента

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