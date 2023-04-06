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Просто, швидко та бюджетно: готуємо пісний відкритий пиріг із повидлом

22:00 7 квітня 2023
Пиріг з повидлом

Він вийде смачний, з ніжним смаком вашого улюбленого повидла, на пісочному крихкому тісті, просто неймовірна смакота, впевнена кулінарка Магдалина Шершун, яка раніше давала рецепт пісного печива.

Складники:

  • цукор — 170 г
  • вода — 160 мл
  • олія — 120 мл
  • дрібка солі
  • 1 пакет ванільного цукру
  • борошно — 600 г
  • розпушувач — 2 чайні ложки
  • повидло густе — 500 мл

Приготування:

Воду влити у ємкість для приготування, додати цукор, сіль, ванільний цукор, олію. Тоді вимішати вінчиком до розчинення цукру, додати просіяне борошно з розпушувачем, замісити м'яке еластичне тісто, яке має злегка липнути до рук.

Розділити тісто на більшу та меншу частини. Викласти більшу частину тіста на робочу поверхню, посипану борошном, розкачати, викласти в форму, застелену пергаментом. На тісто викласти густе повидло, розрівняти акуратно по всій поверхні. Дістати меншу частину тіста, тоненько розкачати в квадрат, нарізати на тоненькі смужки, викласти у вигляді решітки на повидло. Випікати при температурі 180 градусів 40 хвилин.

Нагадаємо рецепт пирога «Негритятко» без яєць і молочних продуктів.

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