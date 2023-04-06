Просто, швидко та бюджетно: готуємо пісний відкритий пиріг із повидлом
Він вийде смачний, з ніжним смаком вашого улюбленого повидла, на пісочному крихкому тісті, просто неймовірна смакота, впевнена кулінарка Магдалина Шершун, яка раніше давала рецепт пісного печива.
Складники:
- цукор — 170 г
- вода — 160 мл
- олія — 120 мл
- дрібка солі
- 1 пакет ванільного цукру
- борошно — 600 г
- розпушувач — 2 чайні ложки
- повидло густе — 500 мл
Приготування:
Воду влити у ємкість для приготування, додати цукор, сіль, ванільний цукор, олію. Тоді вимішати вінчиком до розчинення цукру, додати просіяне борошно з розпушувачем, замісити м'яке еластичне тісто, яке має злегка липнути до рук.
Розділити тісто на більшу та меншу частини. Викласти більшу частину тіста на робочу поверхню, посипану борошном, розкачати, викласти в форму, застелену пергаментом. На тісто викласти густе повидло, розрівняти акуратно по всій поверхні. Дістати меншу частину тіста, тоненько розкачати в квадрат, нарізати на тоненькі смужки, викласти у вигляді решітки на повидло. Випікати при температурі 180 градусів 40 хвилин.
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