Просто, швидко та бюджетно: готуємо пісний відкритий пиріг із повидлом

Він вийде смачний, з ніжним смаком вашого улюбленого повидла, на пісочному крихкому тісті, просто неймовірна смакота, впевнена кулінарка Магдалина Шершун, яка раніше давала рецепт пісного печива.

Складники: цукор — 170 г

вода — 160 мл

олія — 120 мл

дрібка солі

1 пакет ванільного цукру

борошно — 600 г

розпушувач — 2 чайні ложки

повидло густе — 500 мл

Приготування:

Воду влити у ємкість для приготування, додати цукор, сіль, ванільний цукор, олію. Тоді вимішати вінчиком до розчинення цукру, додати просіяне борошно з розпушувачем, замісити м'яке еластичне тісто, яке має злегка липнути до рук.

Розділити тісто на більшу та меншу частини. Викласти більшу частину тіста на робочу поверхню, посипану борошном, розкачати, викласти в форму, застелену пергаментом. На тісто викласти густе повидло, розрівняти акуратно по всій поверхні. Дістати меншу частину тіста, тоненько розкачати в квадрат, нарізати на тоненькі смужки, викласти у вигляді решітки на повидло. Випікати при температурі 180 градусів 40 хвилин.

Нагадаємо рецепт пирога «Негритятко» без яєць і молочних продуктів.

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