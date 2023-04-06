Приймання заяв призупинено: названо групу пенсіонерів, які отримають по 16 тисяч грн

У вівторок, 4 квітня, завершився другий етап спільного з ООН проєкту з підтримки ветеранів і ветеранок, які отримали інвалідність внаслідок війни І або II групи.

Про це повідомили у Мінветеранів.

Заявники, які пройдуть верифікацію, отримають одним платежем кошти на вказаний банківський рахунок у розмірі 4 тисяч гривень на місяць. Виплати будуть здійснюватися впродовж чотирьох місяців незалежно від отримання ними інших видів допомоги.

Надалі, за умовами проєкту, можливість подачі заяв в електронній формі тимчасово припиняється задля завершення процесу виплати коштів на банківські картки заявникам та удосконалення технічних процесів.

Про продовження проєкту щодо виплати грошової допомоги від Червоного Хреста України буде повідомлено на інформаційних ресурсах Мінветеранів.

Нагадаємо, наприкінці лютого Мінветеранів отримало перші 10 тисяч заяв на виплати від ветеранів і ветеранок, які отримали інвалідність внаслідок війни І або II групи. Надалі було проведено моніторинг якості надання послуги, завершення процесу виплати коштів на банківські картки заявникам та удосконалення технічних процесів.

А тим часом українці, які виїхали за кордон, теж мають право на отримання допомоги від міжнародних донорів.

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