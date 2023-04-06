«Це фатум»: Остап Ступка вперше прокоментував п’яну ДТП та вибачився

Актор театру та кіно Остап Ступка, який у стані алкогольного сп'яніння вчинив ДТП у центрі Києва, вперше прокоментував інцидент. Він висловився у залі суду, де йому обирали запобіжний захід — нічний домашній арешт. До 5 червня Ступці забороняється виходити на вулицю в нічні години.

Актор назвав ДТП фатумом та попросив вибачення за скоєне. Запевнив, що шкодує та зобов’язався допомагати потерпілому чоловікові, якого ушпиталили з травмами різного ступеню важкості.

«Те, що трапилося, це, звичайно, якийсь фатум. Я не знаю, як це назвати. Зі свого боку я зобов'язуюсь надавати всіляку допомогу потерпілому: що стосується одужання, лікування і подальшого його життя. Тому я б хотів попросити вибачення», — передає слова Ступки «Суспільне».

Акторові загрожує позбавлення волі строком до трьох років, а також позбавлення права керування протягом наступних п'яти років.



*Фото: t. me/kyiv_pro_office

Нагадаємо, 4 квітня у Голосіївському районі Києва п’яний актор врізався у припаркований автомобіль, де в той час перебував інший водій. Поліція затримала актора на місці. Драгер показав 1,62 проміле.

Також «ФАКТИ» повідомляли про те, що Житомирська траса була заблокована через масштабну аварію.

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