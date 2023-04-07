У Пенсійному фонді назвали умови для отримання пільги на оплату газопостачання

У Пенсійному фонді України, де раніше повідомляли про соціальні норми з водопостачання та водовідведення для отримувачів пільг, розповіли й про норми з постачання газу тим, хто одержує держдопомогу на оплату послуг ЖКГ.

У повідомленні ПФУ йдеться про кілька видів послуг:

З газопостачання за наявності газової плити та централізованого гарячого водопостачання — 3,3 куб. м на одну особу на місяць.

З газопостачання за наявності газової плити в разі відсутності централізованого гарячого водопостачання та газового водонагрівача — 5,4 куб. м на одну особу на місяць.

З газопостачання за наявності газової плити та газового водонагрівача — 10,5 куб. м на одну особу на місяць.

Також у Пенсійному фонді розповіли про норми з управління багатоквартирним будинком. Це — 21 кв. м загальної площі на одну особу та додатково 10,5 кв. м на сім’ю.

Наприклад: сім’я пільговика складається із трьох осіб. Соціальна норма на сім’ю: 21+21+21+10,5 = 73,5 кв. м.

Якщо фактична площа житла (квартири) є меншою, застосовується фактична площа.

Нагадаємо, що в урядовому листі про наміри до керівництва МВФ йшлося про плани підвищити тарифи на газ та електроенергію, але терміни поки що не визначено.

Фото Pixabay

176

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram