37.25 / 37.94 40.31 / 41.14
Київ: +8
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Клуб споживачів

У Пенсійному фонді назвали умови для отримання пільги на оплату газопостачання

11:56 7 квітня 2023
Газова плита

У Пенсійному фонді України, де раніше повідомляли про соціальні норми з водопостачання та водовідведення для отримувачів пільг, розповіли й про норми з постачання газу тим, хто одержує держдопомогу на оплату послуг ЖКГ.

У повідомленні ПФУ йдеться про кілька видів послуг:

З газопостачання за наявності газової плити та централізованого гарячого водопостачання — 3,3 куб. м на одну особу на місяць.

З газопостачання за наявності газової плити в разі відсутності централізованого гарячого водопостачання та газового водонагрівача — 5,4 куб. м на одну особу на місяць.

З газопостачання за наявності газової плити та газового водонагрівача — 10,5 куб. м на одну особу на місяць.

Також у Пенсійному фонді розповіли про норми з управління багатоквартирним будинком. Це — 21 кв. м загальної площі на одну особу та додатково 10,5 кв. м на сім’ю.

Наприклад: сім’я пільговика складається із трьох осіб. Соціальна норма на сім’ю: 21+21+21+10,5 = 73,5 кв. м.

Якщо фактична площа житла (квартири) є меншою, застосовується фактична площа.

Нагадаємо, що в урядовому листі про наміри до керівництва МВФ йшлося про плани підвищити тарифи на газ та електроенергію, але терміни поки що не визначено.

Фото Pixabay

176

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Знаки зодіаку

Близнюки, Скорпіони та Козероги зможуть досягти своїх цілей, а Дівам та Стрільцям треба розслабитися: гороскоп на 7 квітня 2023 року

Овочі виростуть великими і міцними

«Супернастій» для розсади: поливайте ним перці і томати, і через день їх стебла стануть товстими і міцними (відео)

глазур для паски

Ідеальна глазур без білка для паски: легко й гарно

люди

Штраф 8500 грн без попередження: за що випишуть протокол на дорозі

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту