Дощі, туман, невеликий сніг: якої погоди чекати на вихідних

В суботу, 8 квітня, в Україні, згідно з прогнозом синоптиків, продовжуються останні холодні та «дощові» дні.

«Хмарно. Часом невеликий дощ, в Карпатах невеликий сніг, у більшості західних областей та на Одещині вночі без істотних опадів», — йдеться у повідомленні Укргідрометцентру.

Вночі та вранці у західних та Одеській областях місцями туман, вдень у південних та центральних областях подекуди грози.

Температура вночі 3−8° тепла, вдень 10−15°, в західних областях вночі близько 0°, вдень 6−11° тепла. В Карпатах вночі 1−6° морозу, вдень від 1 морозу до 4° тепла.

У Києві та столичному регіоні у суботу, 9 квітня — хмарно, невеликий дощ, вітер змінних напрямків, 3−8 м/с. Температура по області вночі 3−8° тепла, вдень 10−15°. В Києві вночі 4−6° тепла, вдень 11−13°.

Але вже в кінці наступного тижня тепло почне «набирати» оберти й температура повітря буде зростати. Такий прогноз приводиться на сайті «Метеопрог».

А після Великодня, як прогнозує народний синоптик Станіслав Щедрін, прийде «справжня літня спека». Тож варто дочекатися.

139

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram