Бабка (паска) Великодня: готуємо за буковинським рецептом

На відміну від «звичної» всім паски на Буковині прийнято готувати солодкі паски виключно на жовтках — їх називають Бабка або Баба.

Про це пише блогерка @KiraSt.

Інгредієнти

1 л молока

200 г масла вершкового

200 г цукор

10 шт. жовтки

100 г дріжджі пресовані

300 г сухофрукти (родзинки, курага, вишні, журавлина тощо)

1 великий апельсин

1 ст. л. куркума

борошно скільки піде (+/- 1,5кг)

олія для змащування

білки лишити для глазурі (рецепт окремо)

Приготування



У частині теплого молока розчинити дріжджі



Просіяти 3 склянки борошна в миску/каструлю в якій замішуватимете тісто.



Додати цукор і жовтки. Перемішати



Додати розтоплене вершкове масло.



Додати куркуму і вимісити тісто. Воно має бути ще липке, не рідке, але й не туге.



Додати, попередньо замочені окропом сухофрукти.



Натерти цедру з апельсина й додати до тіста



Добре вимішане тісто, накрити рушником та дати піднятися у теплому місці десь 30 хвилин. Потім перемістити його й дати постояти ще 1,5 години. В ідеалі тісто, що підіймається, варто двічі-тричі обминати.



Тоді розділити тісто на шість частин, сформувати рівні кулі й помістити у змащені форми (середнього розміру — приблизно об'ємом 0,7л). Тісто має бути до середини висоти форми, або трохи вище.

Змастити олією вершечки, щоб не обвітрилися. Накрити форми рушником й дати бабкам піднятися продовж 2 годин.



Випікати бабки у розігрітій до 200 °C духовці протягом 15 хвилин щоб загнітилися, потім зменшити температуру до 160 °C й випікати ще 30 хвилин. В кінці варто перевірити довгою дерев'яною шпажкою чи не сире тісто всередині, проколовши по діагоналі до низу.

«Прикрашати глазур'ю радять охолоджену бабку, але я практикую на теплу, тоді глазур швидше висихає», — пише блогерка.

Раніше «ФАКТИ» публікували рецепт дієтичної паски. Ця пасочка готується дуже швидко, без дріжджів та борошна. Виходить вона духмяна й помірно волога. Ідеально підходить для тих, хто не вживає вуглеводи та глютен.

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