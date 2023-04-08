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Бабка (паска) Великодня: готуємо за буковинським рецептом

11:15 8 квітня 2023
паска

На відміну від «звичної» всім паски на Буковині прийнято готувати солодкі паски виключно на жовтках — їх називають Бабка або Баба.

Про це пише блогерка @KiraSt.

Інгредієнти
1 л молока
200 г масла вершкового
200 г цукор
10 шт. жовтки
100 г дріжджі пресовані
300 г сухофрукти (родзинки, курага, вишні, журавлина тощо)
1 великий апельсин
1 ст. л. куркума
борошно скільки піде (+/- 1,5кг)
олія для змащування
білки лишити для глазурі (рецепт окремо)

Приготування

У частині теплого молока розчинити дріжджі

Просіяти 3 склянки борошна в миску/каструлю в якій замішуватимете тісто.

Додати цукор і жовтки. Перемішати

Додати розтоплене вершкове масло.

Додати куркуму і вимісити тісто. Воно має бути ще липке, не рідке, але й не туге.

Додати, попередньо замочені окропом сухофрукти.

Натерти цедру з апельсина й додати до тіста

Добре вимішане тісто, накрити рушником та дати піднятися у теплому місці десь 30 хвилин. Потім перемістити його й дати постояти ще 1,5 години. В ідеалі тісто, що підіймається, варто двічі-тричі обминати.

Тоді розділити тісто на шість частин, сформувати рівні кулі й помістити у змащені форми (середнього розміру — приблизно об'ємом 0,7л). Тісто має бути до середини висоти форми, або трохи вище.

Змастити олією вершечки, щоб не обвітрилися. Накрити форми рушником й дати бабкам піднятися продовж 2 годин.

Випікати бабки у розігрітій до 200 °C духовці протягом 15 хвилин щоб загнітилися, потім зменшити температуру до 160 °C й випікати ще 30 хвилин. В кінці варто перевірити довгою дерев'яною шпажкою чи не сире тісто всередині, проколовши по діагоналі до низу.



«Прикрашати глазур'ю радять охолоджену бабку, але я практикую на теплу, тоді глазур швидше висихає», — пише блогерка.

Раніше «ФАКТИ» публікували рецепт дієтичної паски. Ця пасочка готується дуже швидко, без дріжджів та борошна. Виходить вона духмяна й помірно волога. Ідеально підходить для тих, хто не вживає вуглеводи та глютен.

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