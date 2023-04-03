Їжте і не рахуйте калорії: печемо дієтичну паску

Ця пасочка готується дуже швидко, без дріжджів та борошна. Виходить вона духмяна й помірно волога, а головне — смачна. Ідеально для тих, хто не вживає вуглеводи та глютен з різних причин, ділиться кулінарка Світлана Юрченко.

Інгредієнти:

яйця — 2 шт.

сир (5% або 9%) — 150 г

вершкове масло — 50 г



мигдальне борошно — 40 г

кокосове борошно — 40 г



ванілін

дрібка солі

еритрит (замінник цукру) — 60 г

розпушувач -10 г



горіхи — 40 г



цедра одного лимона чи апельсина

Глазур:

сухе молоко — 30 г

еритрит-пудра — 10 г



вода — 2 ст. л.

Приготування

В миску кладемо яйця та сир, додаємо розтоплене вершкове масло, сіль та збиваємо до пастоподібного стану. До цієї суміші додаємо мигдальне й кокосове борошно (кокосове через сито), розпушувач, замінник цукру, ванілін. Все гарно перемішуємо, додаємо цедру та злегка подрібнені горіхи. Перемішуємо.

Форму змащуємо маслом і викладаємо тісто. Ущільнюємо, щоб не залишилося порожнеч. Краще брати металеву форму або паперову, ще замотати фольгою.

Ставимо в розігріту до 180 градусів духовку на 40−50 хвилин (до сухої шпажки). Вимикаємо духовку та залишаємо ще на 10 хвилин.

Виймаємо з духовки, накриваємо рушником і тримаємо до повного охолодження.

Готуємо глазур: до сухого молока додаємо еритрит і перемішуємо. Додаємо 2 ст. л. гарячої води, перемішуємо й гарно розтираємо. Залишаємо на 5 хвилин.

Якщо глазур вийшла рідкувата (бо розмір столових ложок різний), додати трішки сухого молока й розтерти.

Змастити паску та прикрасити на свій смак.

А відома кулінарка та фудблогерка Ліза Глінська розповіла, як приготувати бездріжджову сирну паску.

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