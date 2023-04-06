36.86 / 37.45 40.03 / 40.74
Київ: +9
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

Красуня-блогерка поділилась рецептом ідеальної паски: ароматна, здобна і дуже смачна (відео)

10:15 6 квітня 2023
Прикрашання паски

Господині вже починають готуватися до випікання оригінальної великодньої випічки, адже чи не в кожній родині є свої традиції її приготування.

Є свої секрети й у блогерки «з ляльковим голосом» Alina FooDee,

Вона розповіла, як приготувати здобну паску на дріжджовому тісті з цукатами.

Для начинки знадобляться сухофрукти (130 г), до яких слід додати 2 столові ложки апельсинового соку або й коньяку, замочивши на ніч).

Паска:

  • Свіжі дріжджі — 30 г (сухі дріжджі 10 г) + 1 ст.л. цукру
  • Тепле молоко — 150 мл
  • Жовтки — 6 шт.
  • Цукор — 120−150 г
  • Ванільний цукор — 20 г
  • Сіль — ¼ ч.л.
  • Цедра 1 апельсина чи лимона
  • Розтоплене вершкове масло — 80 г
  • Борошно — близько 400 г

Глазур:

  • Білок — 1 шт.
  • Дрібка солі
  • Сік лимона або щіпка лимонної кислоти
  • Цукрова пудра — 150−200 г

Все добре збивається вінчиком у густу піну з піками.

Блогерка називає таку випічку ідеальною і стверджує — вона довго не черствіє і залишається дуже ароматною.

А на великодній стіл можна подати і запечене за рецептом Аліни м'ясо — воно смакує як гарячим, так і холодним.

49

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Дерев'яний кінь

Близнюкам — блискучі ідеї, Левам — несподіванки, Скорпіонам — сміливі починання: гороскоп на День дерев’яного коня 6 квітня

TAYANNA

«Прощення не буде»: у мережі різко відреагували на відвертий допис TAYANNA

В пункті перетину кордону

Не тільки студенти: названо 11 категорій чоловіків, які можуть перетинати кордон під час війни

Олександр Усик&nbsp;— Денієл Дюбуа

Усик отримав суперника замість Ф'юрі і дізнався, скільки заробить за бій

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту