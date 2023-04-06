Красуня-блогерка поділилась рецептом ідеальної паски: ароматна, здобна і дуже смачна (відео)
Господині вже починають готуватися до випікання оригінальної великодньої випічки, адже чи не в кожній родині є свої традиції її приготування.
Є свої секрети й у блогерки «з ляльковим голосом» Alina FooDee,
Вона розповіла, як приготувати здобну паску на дріжджовому тісті з цукатами.
Для начинки знадобляться сухофрукти (130 г), до яких слід додати 2 столові ложки апельсинового соку або й коньяку, замочивши на ніч).
Паска:
- Свіжі дріжджі — 30 г (сухі дріжджі 10 г) + 1 ст.л. цукру
- Тепле молоко — 150 мл
- Жовтки — 6 шт.
- Цукор — 120−150 г
- Ванільний цукор — 20 г
- Сіль — ¼ ч.л.
- Цедра 1 апельсина чи лимона
- Розтоплене вершкове масло — 80 г
- Борошно — близько 400 г
Глазур:
- Білок — 1 шт.
- Дрібка солі
- Сік лимона або щіпка лимонної кислоти
- Цукрова пудра — 150−200 г
Все добре збивається вінчиком у густу піну з піками.
Блогерка називає таку випічку ідеальною і стверджує — вона довго не черствіє і залишається дуже ароматною.
А на великодній стіл можна подати і запечене за рецептом Аліни м'ясо — воно смакує як гарячим, так і холодним.49
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