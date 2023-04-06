Красуня-блогерка поділилась рецептом ідеальної паски: ароматна, здобна і дуже смачна (відео)

Господині вже починають готуватися до випікання оригінальної великодньої випічки, адже чи не в кожній родині є свої традиції її приготування.

Є свої секрети й у блогерки «з ляльковим голосом» Alina FooDee,

Вона розповіла, як приготувати здобну паску на дріжджовому тісті з цукатами.

Для начинки знадобляться сухофрукти (130 г), до яких слід додати 2 столові ложки апельсинового соку або й коньяку, замочивши на ніч).

Паска:

Свіжі дріжджі — 30 г (сухі дріжджі 10 г) + 1 ст.л. цукру

Тепле молоко — 150 мл

Жовтки — 6 шт.

Цукор — 120−150 г

Ванільний цукор — 20 г

Сіль — ¼ ч.л.

Цедра 1 апельсина чи лимона

Розтоплене вершкове масло — 80 г

Борошно — близько 400 г

Глазур:

Білок — 1 шт.

Дрібка солі

Сік лимона або щіпка лимонної кислоти

Цукрова пудра — 150−200 г

Все добре збивається вінчиком у густу піну з піками.

Блогерка називає таку випічку ідеальною і стверджує — вона довго не черствіє і залишається дуже ароматною.

А на великодній стіл можна подати і запечене за рецептом Аліни м'ясо — воно смакує як гарячим, так і холодним.

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