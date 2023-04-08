Великдень-2023: готуємо смачну сирну паску з цукатами та родзинками (відео)

Вже в цю неділю, 9 квітня, католики відзначатимуть Великдень. Сьогодні останні приготування до свята.

Господині фарбують та розмальовують яйця, випікають паски. Ще можна встигнути зробити дуже смачну сирну паску з цукатами та родзинками.

Паска готується просто та швидко, продукти всі знайомі.

Інгредієнти:

500 г сиру

½ склянки цукру

1 пакетик ванільного цукру

½ склянки сметани 20−25% жирності

100 г вершкового масла

½ склянки родзинок

½ склянки горіхів

½ склянки цукатів.

Приготування:

Масло дістати з холодильника та залишити у кімнаті, щоб воно стало м’яким.

Горіхи порізати та обсмажити на сковороді.

Родзинки залити окропом, потім висушити.

Цукати порізати великими кубиками.

Сир перетерти через дрібне сито, поки він не стане повністю однорідним, без грудочок.

В окремій посудині змішати сметану, ванільний цукор та звичайний.

Додати суміш до сиру, добре перемішати.

Туди ж додати масло, знову перемішати до повної однорідності.

Додати цукати, горіхи й родзинки, перемішати.

Всередину форми покласти марлю так, щоб її краї опинилися зовні посудини. Ложкою переклади «тісто» у форму, поверх накрити краями марлі.

Паску необхідно чимось притиснути й залишити на 10−15 годин у прохолодному місці.

Періодично зливати з тарілки сироватку, яку буде виділяти сир під пресом.

Через 10−15 годин зняти вантаж та поставити паску у холодильник на 2−3 години. Можна посипати паску цукатами, горіхами, прикрасити фігурками з мастики або ж різнобарвною святковою посипкою.

З цукатами та горіхами можна також приготувати сирну паску, яка потребує випікання.

Є різні рецепти такої смакоти.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як приготувати смачну сирну паску «Три шоколади».

148

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram