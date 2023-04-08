Чудово смакуватиме на Великдень: готуємо салат «Оригінальний»

Цей надзвичайно смачний салат, як і «патриотичні» крашанки та паска, стане у пригоді на Великодні свята, приготуйте його — і будете вражені. Для нього нам потрібно яйця, твердий сир, ківі, яблука, куряче філе, морква по-корейськи, майонез. А кількість інгредієнтів залежить від того, скільки саме салату ви хочете приготувати. Салат викладається шарами, кожен шар промазуєте майонезом, але не давайте його багато, щоб не забити смак, пояснює кулінарка Оксана Дорош.

1 шар — дрібно нарізане відварене куряче філе; 2 шар — половинка великого ківі, нарізати півкільцями; 3 шар — натерті білки з 3-х яєць; 4 шар — натерті яблука; 5 шар — натертий твердий сир; 6 шар — нарізана друга половинка ківі; 7 шар — корейська морква, але обов'язково її наріжте, щоб було зручно їсти салат; 8 шар — жовтки з 3-х яєць; 9 шар — натертий твердий сир.

Раніше «ФАКТИ» публікували рецепт пасхального італійського пирога з яйцями та шпинатом.

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