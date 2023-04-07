Смак справжнього свята: пасхальний італійський пиріг з яйцями та шпинатом

Українці на Великдень традиційно печуть паски, у кожної господині — свої рецепти приготування цієї випічки, зокрема, й без дріжджів. Є свої традиції в кухнях народів світу.

Так, SHUBA розповідає про італійську випічку — торта паскуаліна (Torta pasqualinaу), яка прикрасить святковий стіл.

Інгредієнти: Для тіста Борошно пшеничне — 800 г;

Масло вершкове — 300 г;

Молоко — 200 мл;

Дріжджі сухі — 10 г;

Цукор — 10 г. Для начинки Яйця — 10 шт.;

Сир кисломолочний — 200 г;

Масло вершкове — 120 г;

Шпинат заморожений — 800 г;

Сіль — за смаком;

Перець чорний мелений — за смаком.

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Приготування: У теплому молоці розчиніть дріжджі разом із цукром. Холодне масло наріжте шматочками й посічіть їх разом із борошном до стану крихти. Додайте молоко з дріжджами, сіль і замісіть тісто. Загорніть його в харчову плівку і покладіть у холодильник на 1−2 години.

Для начинки яйця зваріть круто протягом 10 хвилин. Охолодіть і почистьте.

Шпинат помийте, обсушіть і грубо наріжте. У пательні розігрійте масло, покладіть шпинат і готуйте 3−4 хвилини. Зніміть з вогню, додайте сир, посоліть, поперчіть і перемішайте.

Тісто розділіть на дві частини: одну більшу, другу — меншу. Розкачайте їх круглими коржами по розміру форми із запасом. Форму змастіть маслом і викладіть у неї більший пласт тіста, сформувавши бортики.

Розподіліть по тісту шпинатну начинку і розкладіть по колу яйця. Накрийте начинку другим пластом тіста і защипніть краї. Змастіть виріб молоком і випікайте в розігрітій до 180 °C духовці 50 хвилин.

Готовому пирогу дайте охолонути у формі 15 хвилин, потім перекладіть на блюдо і подавайте до святкового столу.

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Фото з мережі

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