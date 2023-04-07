Смак справжнього свята: пасхальний італійський пиріг з яйцями та шпинатом
Українці на Великдень традиційно печуть паски, у кожної господині — свої рецепти приготування цієї випічки, зокрема, й без дріжджів. Є свої традиції в кухнях народів світу.
Так, SHUBA розповідає про італійську випічку — торта паскуаліна (Torta pasqualinaу), яка прикрасить святковий стіл.
Інгредієнти:
Для тіста
- Борошно пшеничне — 800 г;
- Масло вершкове — 300 г;
- Молоко — 200 мл;
- Дріжджі сухі — 10 г;
- Цукор — 10 г.
Для начинки
- Яйця — 10 шт.;
- Сир кисломолочний — 200 г;
- Масло вершкове — 120 г;
- Шпинат заморожений — 800 г;
- Сіль — за смаком;
- Перець чорний мелений — за смаком.
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Приготування:
- У теплому молоці розчиніть дріжджі разом із цукром. Холодне масло наріжте шматочками й посічіть їх разом із борошном до стану крихти. Додайте молоко з дріжджами, сіль і замісіть тісто. Загорніть його в харчову плівку і покладіть у холодильник на 1−2 години.
- Для начинки яйця зваріть круто протягом 10 хвилин. Охолодіть і почистьте.
- Шпинат помийте, обсушіть і грубо наріжте. У пательні розігрійте масло, покладіть шпинат і готуйте 3−4 хвилини. Зніміть з вогню, додайте сир, посоліть, поперчіть і перемішайте.
- Тісто розділіть на дві частини: одну більшу, другу — меншу. Розкачайте їх круглими коржами по розміру форми із запасом. Форму змастіть маслом і викладіть у неї більший пласт тіста, сформувавши бортики.
- Розподіліть по тісту шпинатну начинку і розкладіть по колу яйця. Накрийте начинку другим пластом тіста і защипніть краї. Змастіть виріб молоком і випікайте в розігрітій до 180 °C духовці 50 хвилин.
- Готовому пирогу дайте охолонути у формі 15 хвилин, потім перекладіть на блюдо і подавайте до святкового столу.
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Фото з мережі32
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