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Смак справжнього свята: пасхальний італійський пиріг з яйцями та шпинатом

14:07 7 квітня 2023
Torta pasqualinaу

Українці на Великдень традиційно печуть паски, у кожної господині — свої рецепти приготування цієї випічки, зокрема, й без дріжджів. Є свої традиції в кухнях народів світу.

Так, SHUBA розповідає про італійську випічку — торта паскуаліна (Torta pasqualinaу), яка прикрасить святковий стіл.

Інгредієнти:

Для тіста

  • Борошно пшеничне — 800 г;
  • Масло вершкове — 300 г;
  • Молоко — 200 мл;
  • Дріжджі сухі — 10 г;
  • Цукор — 10 г.

Для начинки

  • Яйця — 10 шт.;
  • Сир кисломолочний — 200 г;
  • Масло вершкове — 120 г;
  • Шпинат заморожений — 800 г;
  • Сіль — за смаком;
  • Перець чорний мелений — за смаком.

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Приготування:

  • У теплому молоці розчиніть дріжджі разом із цукром. Холодне масло наріжте шматочками й посічіть їх разом із борошном до стану крихти. Додайте молоко з дріжджами, сіль і замісіть тісто. Загорніть його в харчову плівку і покладіть у холодильник на 1−2 години.
  • Для начинки яйця зваріть круто протягом 10 хвилин. Охолодіть і почистьте.
  • Шпинат помийте, обсушіть і грубо наріжте. У пательні розігрійте масло, покладіть шпинат і готуйте 3−4 хвилини. Зніміть з вогню, додайте сир, посоліть, поперчіть і перемішайте.
  • Тісто розділіть на дві частини: одну більшу, другу — меншу. Розкачайте їх круглими коржами по розміру форми із запасом. Форму змастіть маслом і викладіть у неї більший пласт тіста, сформувавши бортики.
  • Розподіліть по тісту шпинатну начинку і розкладіть по колу яйця. Накрийте начинку другим пластом тіста і защипніть краї. Змастіть виріб молоком і випікайте в розігрітій до 180 °C духовці 50 хвилин.
  • Готовому пирогу дайте охолонути у формі 15 хвилин, потім перекладіть на блюдо і подавайте до святкового столу.

Ексклюзивний матеріал «Моя великодня колекція печива особливо подобається дітям»: кондитерка Валентина Верьовкіна про випічку, яка прикрасить святковий стіл" читайте на сайті «ФАКТІВ».

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