Водіїв попередили про штраф за «неправильні фари»: що потрібно знати

Чимало українських водіїв замінюють штатні лампи фар світлодіодними, галогенними або ксеноновими, аби покращити для себе видимість на дорозі. Проте такі фари можуть засліпити зустрічних водіїв і, відповідно, створити аварійну ситуацію, особливо якщо фари спеціально не адаптовані для використання з такими лампами.

Тому Правилами дорожнього руху передбачено штраф за самовільно встановлені ксенонові фари — розмірі у 510 гривень.

Винятками може бути хіба встановлення на авто автоматичного коректора кута нахилу фар та пристроїв для очищення фар. В інших випадках, експлуатація транспортного засобу з ксеноновими лампами заборонена.

Також, згідно з ч. 1 ст. 121 Кодексу України про адміністративні правопорушення, якщо водій керує транспортним засобом, який було переобладнано з порушенням правил, норм і стандартів, він має сплатити штраф у розмірі 340 грн (якщо порушення вчинено вперше). У разі повторного порушення протягом року порушника можуть вже позбавити водійського посвідчення терміном від 3 до 6 місяців.

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