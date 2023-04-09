Захищаємо розсаду від шкідників: три народні способи

Весною українські садоводи висаджують розсаду. Для того, щоб вона швидко та добре росла її треба захищати від шкідників. Існують народні засоби для захисту розсади від шкідників, пише Telegram-канал «Дача. Сад та город».

Так, від попелиці та павутинного кліща допоможе мильний розчин. Розчиніть 3 столові ложки господарського мила у 1 літрі теплої води. Обмийте цим засобом рослини.

Також у нагоді стане настій часнику. Подрібніть 5 зубчиків часнику, додайте трошки господарського або дьогтярного мила і 2 столові ложки олії, залийте водою півлітра. Розчин настоюється на добу, для обприскування візьміть 2 столові ложки на літр води.

Для захисту від шкідників допоможе і тютюновий пил. На один літр води знадобиться 80 г пилу, розмішайте і настоюйте 24 години. Раз на тиждень зрошуйте розсаду, допоможе від мошок, попелиці та білокрилки.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що робити у квітні на дачі та городі.

Фото: Pixabay

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