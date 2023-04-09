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Суспільство та люди

У Раді планують зробити обов'язковим переоформлення всіх посвідчень водія в Україні: що пропонують

13:08 9 квітня 2023
Водійські права

В Україні, де раніше запропонували водійські права, які були видані на 30 років, перетворити на десятирічні, пропонують також поновлювати водійські права кожні 10−15 років. Комітет Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури оголосив про плани переоформити всі водійські посвідчення в Україні, пише УкрАвтопром.

Так, заступник голови комітету Юлія Клименко заявила, що громадяни повинні будуть поновлювати свої посвідчення кожні 10−15 років, а водіям транспортних компаній необхідно буде підтверджувати свої права кожні п’ять років, що відповідає нормам ЄС.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що від пластикового посвідчення водія можна буде відмовитися, а також про те, як обміняти водійське посвідчення.

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