Рада готує неприємний сюрприз для автомобілістів

В Україні, де раніше планували збільшити штрафи для водіїв за перевищення швидкості, власникам прав категорій «А» і «В» готують ще один «сюрприз».

Як пише «Апостроф», в Раді зареєстровано проект закону, автори якого пропонують водійські права, які були видані на 30 років, перетворити на десятирічні, а також змінити вартість оформлення транспортних засобів та допуску до їх керування, прив'язавши ціни на адмінпослуги до рівня прожиткового мінімуму.

Автори документу зазначають, що витрати на надання адмінпослуг зростають через збільшення оплати праці, подорожчання вартості матеріалів та ресурсів, подорожчання утримання інфраструктури. За останні роки видатки збільшилися на 300%.

У документі, зокрема, зазначається, що з наступного року прожитковий мінімум для працездатних осіб підвищиться до 2684 гривень (зараз — 2481 гривня). Одже, ціни на послуги з оформлення транспортних засобів можуть бути такими:

державна реєстрація (перереєстрація), зняття з обліку транспортного засобу — 0,3 розміру прожиткового мінімуму (тобто 805,2 грн.);

оформлення та видача тимчасового реєстраційного талону на транспортні засоби — 0,2 (тобто 536,8 грн);

тимчасова реєстрація (облік) ТЗ — 0,3 (тобто 805,2 грн);

оформлення та видача посвідчення водія — 0,3 (тобто 805,2 грн);

обмін посвідчення водія — 0,15 (тобто 402,6 грн);

обмін посвідчення водія іноземної держави — 0,3 (тобто 805,2 грн);

повернення посвідчення водія особам, позбавленим права на управління ТЗ — 0,3 (тобто 805,2 грн);

оформлення та видача міжнародного посвідчення водія — 0,1 (тобто 268,4 грн).

За здачу теоретичного екзамену на водійські права пропонують брати 0,15 розміру прожиткового мінімуму (тобто 402,6 грн), а практичного іспиту — 0,2 (тобто 536,8 грн).

Від адміністративного збору хочуть звільнити учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни. Зазначені категорії громадян платитимуть лише за бланки.

Нагадаємо, що раніше у парламенті був зареєстрований проект закону, яким пропонується дозволити керувати транспортними засобами особам, які досягли 16-річного віку.

Фото Pixabay

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