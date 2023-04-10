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Сподобається кожній господині: готуємо крем-мус — глазур для пасок

22:30 10 квітня 2023
рецепт пасхальної глазурі

З вершковим смаком, кількість цукрової пудри можна трішки змінювати. Не прилипає, не відпадає при нарізанні. Це ідеальна глазур для паски, вважає кулінарка Світлана Юрченко, яка раніше давала рецепт швидкої паски без дріжджів та борошна.

Інгредієнти:

  • 300 г вершкового сиру (крем-сиру)
  • 105 мл вершків 30%
  • 10 г желатину
  • 55 мл води
  • 100 -120 г цукрової пудри
  • ароматизатор

Приготування:

Змішуємо крем-сир з половиною вершків, додаємо цукрову пудру і ароматизатор.

Злегка збиваємо. Другу половину вершків нагріваємо і розчиняємо в них заздалегідь замочений желатин. Виливаємо цю суміш в крем-сир і збиваємо до однорідності .

Змащуємо паски і відразу прикрашаємо. Якщо глазур загусла, її можна трішки прогріти в мікрохвильовці, щоб стала рідшою. Якщо, звісно, бажаєте, щоб стікала по пасочці.

Нагадаємо рецепт глазурі без білка для паски.

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