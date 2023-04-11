37.26 / 37.92 40.31 / 41.08
Київ: +14
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Спорт

Переплутав позначку для пенальті з м'ячем: воротар «привіз» дурний гол у європейському чемпіонаті (відео)

14:16 11 квітня 2023
Олівер Довін

Курйозний епізод стався в матчі 2-го туру вищої ліги чемпіонату Швеції з футболу між командами «Хеккен» та «Хаммарбю».

У дебюті зустрічі, на 5-й хвилині, захисник гостей, щоб зберегти володіння, віддав пас назад воротарю Оліверу Довіну. 20-річний голкіпер прийняв передачу, а потім… переплутав м'яч із 11-метровою позначкою та просто випустив із поля зору сферу. Цим оперативно скористався нападник «Хеккена» Траоре, який відправив м'яча з метра в порожні ворота.

Партнери підтримали Довіна, але уникнути поразки гостям не вдалося — господарі перемогли (3:1), здобувши другу перемогу зі старту сезону, а ось «Хаммарбю», навпаки, зазнав першої поразки в нинішньому чемпіонаті.

«Немає виправдань моїй вчорашній помилці. Люди справедливо злі та розчаровані. Я хочу вибачитися перед уболівальниками та командою. Помилки трапляються, і на них потрібно вчитися. У клубі мені дуже подобається, тому буду продовжувати наполегливо працювати, роблячи те, що я люблю», — написав Довін на своїй сторінці в Instagram.

Коментуючи дику помилку молодого голкіпера, уболівальники згадали схожу ситуацію, яка сталася з воротарем німецького «Майнца» Робіном Центнером у матчі бундесліги в листопаді 2017-го. Щоправда, тоді голкіперу вдалося вчасно схаменутися та виправити свою помилку…

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що в матчі Ліги Європи між «Трабзонспором» та «Монако» забито дурний автогол.

60

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

розсада

Додайте це підживлення, і через 2 дні ваша розсада гарантовано стане «жирною» та «кремезною» (відео)

Алла Пугачова з чоловіком

Пугачова та Галкін готуються до від’їзду з Ізраїлю: названо причину

Штраф за порушення ПДР

Штраф 1 445 грн або позбавлення прав: на водіїв чекає покарання за популярне порушення

Міцна розсада

Налийте це в ящик із розсадою: вона піде в ріст як навіжена, а урожай збільшиться втричі (відео)

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту