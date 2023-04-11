Переплутав позначку для пенальті з м'ячем: воротар «привіз» дурний гол у європейському чемпіонаті (відео)

Курйозний епізод стався в матчі 2-го туру вищої ліги чемпіонату Швеції з футболу між командами «Хеккен» та «Хаммарбю».

У дебюті зустрічі, на 5-й хвилині, захисник гостей, щоб зберегти володіння, віддав пас назад воротарю Оліверу Довіну. 20-річний голкіпер прийняв передачу, а потім… переплутав м'яч із 11-метровою позначкою та просто випустив із поля зору сферу. Цим оперативно скористався нападник «Хеккена» Траоре, який відправив м'яча з метра в порожні ворота.

Партнери підтримали Довіна, але уникнути поразки гостям не вдалося — господарі перемогли (3:1), здобувши другу перемогу зі старту сезону, а ось «Хаммарбю», навпаки, зазнав першої поразки в нинішньому чемпіонаті.

«Немає виправдань моїй вчорашній помилці. Люди справедливо злі та розчаровані. Я хочу вибачитися перед уболівальниками та командою. Помилки трапляються, і на них потрібно вчитися. У клубі мені дуже подобається, тому буду продовжувати наполегливо працювати, роблячи те, що я люблю», — написав Довін на своїй сторінці в Instagram.

Коментуючи дику помилку молодого голкіпера, уболівальники згадали схожу ситуацію, яка сталася з воротарем німецького «Майнца» Робіном Центнером у матчі бундесліги в листопаді 2017-го. Щоправда, тоді голкіперу вдалося вчасно схаменутися та виправити свою помилку…

«It's behind youuuu!»



Pantomime football in #BMGM05 as @Mainz05en 's Robin Zentner reinvents the 'no-look pass' pic.twitter.com/VXiwmHPiRd — Bundesliga English (@Bundesliga_EN) November 4, 2017

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що в матчі Ліги Європи між «Трабзонспором» та «Монако» забито дурний автогол.

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