Смачно і надзвичайно просто: салат з ананасами і крабовими паличками

Якщо часу мало, а гості на порозі, то цей рецепт точно стане вам у нагоді. Салат точно вони оцінять на відмінно, впевнена фудблогерка Юлія Сімончук, яка раніше радила приготувати закуску з оселедцем.

Інгредієнти:

крабові палички — 180 г;

ананаси консервовані — 150−200 г;

сир твердий — 100 г;

ковбаса копчена — 150 г;

яйця варені — 2 шт.;

часник — 1−2 зуб.;

сіль, перець — за смаком;

майонез — за смаком

Приготування:

Нарізаємо копчену ковбасу соломкою, крабові палички по вашому смаку. Ананаси розрізаємо теж на невеличкі шматочки. Яйця чистимо і ріжемо великими шматками. Сир натираємо на велику тертку або ж ріжемо кубиками. Все поміщаємо в ємкість і додаємо сіль, перець, часник і майонез. Перемішуємо. За бажанням прикрашаємо зеленню.

Нагадаємо рецепт млинців з вишнею, сиром та маком.

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