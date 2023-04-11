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Книга рецептів

Смачно і надзвичайно просто: салат з ананасами і крабовими паличками

22:00 11 квітня 2023
Салат

Якщо часу мало, а гості на порозі, то цей рецепт точно стане вам у нагоді. Салат точно вони оцінять на відмінно, впевнена фудблогерка Юлія Сімончук, яка раніше радила приготувати закуску з оселедцем.

Інгредієнти:

крабові палички — 180 г;
ананаси консервовані — 150−200 г;
сир твердий — 100 г;
ковбаса копчена — 150 г;
яйця варені — 2 шт.;
часник — 1−2 зуб.;
сіль, перець — за смаком;
майонез — за смаком

Приготування:

Нарізаємо копчену ковбасу соломкою, крабові палички по вашому смаку. Ананаси розрізаємо теж на невеличкі шматочки. Яйця чистимо і ріжемо великими шматками. Сир натираємо на велику тертку або ж ріжемо кубиками. Все поміщаємо в ємкість і додаємо сіль, перець, часник і майонез. Перемішуємо. За бажанням прикрашаємо зеленню.

Нагадаємо рецепт млинців з вишнею, сиром та маком.

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