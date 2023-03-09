Млинці з вишнею, сиром та маком: рідні точно оцінять цю смакоту

Такі млинці — чудовий десерт і перекус, вони мають дуже яскравий та гарний вигляд на столі. Сам вигляд викликає апетит, а смак радує наші смакові рецептори кількістю начинки, впевнена фудблогерка Юлія Сімончук.

Нам потрібні: (1 склянка = 250 мл) яйця — 2 шт. молоко — 1 скл. цукор — 2 ст. л. сіль — ½ ч. л. сода — ½ ч. л. борошно — 1,5 скл. окріп крутий — приблизно 1 скл. олія — 2 ст. л. Приготування Яйця з цукром збиваємо, додаємо сіль, частинами молоко, далі просіяне борошно та соду. Перемішуємо до однорідності. Поступово доливаємо крутий кип"яток, постійно мішаючи, в кінці — олію. Даємо постояти хвилин 20 і смажимо на антипригарній сковорідці. Якщо тісто виходить загусте, додаємо теплої води. Начинка сир кисломолочний цукрова пудра макова начинка вишня До кисломолочного сиру додаємо цукрову пудру до смаку, перетираємо до однорідності. На млинець викладаємо макову начинку, сир та вишні й загортаємо в рулетик. Відразу кладемо в рот, бо це так смачно, що неможливо чекати.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як приготувати млинці для тих, хто хворіє на цукровий діабет.

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