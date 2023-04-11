Міністерство оборони росії почало вербувати засуджених, попри заборону це робити ПВК «Вагнер»

Шон Белл, віце-маршал авіації у відставці та військовий аналітик, прокоментував повідомлення про те, що російське міністерство оборони набирає засуджених для участі у бойових діях в Україні — попри те, що за даними західної розвідки, групі найманців «Вагнера», ймовірно, заборонено це робити.

Про ймовірну заборону Міністерство оборони Великої Британії заявило в березні на тлі широких повідомлень про боротьбу за владу між російським оборонним відомством і засновником групи «Вагнера» євгеном пригожиним.

Російська правозахисниця Ольга Романова написала в Telegram, що міністерство оборони вербує ув'язнених для участі в бойових діях в Україні ще з лютого.

«Цікаво, що путін, очевидно, вважає, що російське суспільство буде більш терпимим до смерті ув'язнених, ніж солдатів, — сказав Белл. - Як наслідок, Міністерство оборони росії зараз намагається набирати ув'язнених і пропонує їм 18-місячні контракти».

Шонн Белл також зазначив, що росія ледь просунулася на одне східне місто — за дев'ять років спроб.

Він розповів Sky News: «Росіяни збільшили темп своїх броньованих атак на Мар'їнку. Це триває з 2014 року, і за дев'ять років росіяни просунулися трохи більше ніж на 2000 метрів — це лише показує, наскільки застійною є лінія фронту. Бої також тривають під Авдіївкою та Бахмутом. Варто зазначити, що росіяни взагалі досягли дуже обмежених успіхів. Крім того, кількість російських обстрілів, безумовно, зменшилася за останні кілька днів порівняно з історичними показниками».

Нагадаємо, військовий назвав строки виходу на кордони України: «На початку травня розпочнеться наш контрнаступ».

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