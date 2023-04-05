12 квітня 2023

Під час відвідин шотландського Единбурга мені довелося побувати з екскурсією на меморіальному цвинтарі Грейфрайєрс. Він був заснований 1561 року. Багато відомих людей знайшли тут свій останній притулок. Але ось що цікаво. Неподалік людських могил лежить і собака на прізвисько Боббі.

Пес удостоївся честі бути похованим тут через свою незвичайну відданість господареві. У 1850-х роках в Единбурзі оселився Джон Грей. Він працював нічним сторожем, а тер'єр на прізвисько Боббі був його найнадійнішим помічником. Парочка патрулювала міські квартали. Це тривало два роки. Потім Джон серйозно захворів і помер. Поховали його на цвинтарі Грейфраєрса.

Боббі оселився на могилі хазяїна. Спочатку службовці цвинтаря намагалися вигнати його звідти, але за першої ж нагоди Боббі повертався назад. Впертому собаці незабаром дали спокій і навіть зробили для нього навіс поруч з могилою господаря. Під цим навісом Боббі і відійшов у засвіти у січні 1872 року. Псу тоді було вже 16 років. 14 з них він прожив на цвинтарі.

До речі, у Шотландії заборонено ховати тварин безпосередньо у межах цвинтаря. Але спеціально для Боббі було вирито могилку перед вхідними воротами, недалеко від могили Джона Грея.

Через рік після цього баронесою Анджелою Бердетт-Кутс була споруджена статуя і фонтан на честь Боббі. Пам'ятник було відкрито після його смерті без особливих церемоній у листопаді 1873 року. А вже червоний гранітний камінь на могилі Боббі було встановлено 13 травня 1981 року. На цьому камені висічені слова: «Грейфраєрс Боббі — помер 14 січня 1872 року у віці 16 років. Нехай його вірність та відданість буде уроком для всіх нас…»

Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.