Міністерка Жолнович обіцяла, але виплати не збільшились: якою повинна бути пенсія учасника бойових дій

Багато учасників бойових дій не відчули підвищення своєї пенсії у березні, попри те, що таке підвищення анонсувала міністерка соціальної політики Оксана Жолнович.

Незалежний консультант Сергій Коробкін зазначив, що у березні змінилися лише складові пенсії, а її загальний розмір не зріс.

Таке роз’яснення юрист дав на звернення ветерана війни в Афганістані, пенсія якого з усіма надбавками до березня була 4395 гривень. Після березневої індексації ветеран очікував, як обіцяли, отримати 4874 гривні, але пенсія не змінилася.

«Згідно з чинним законодавством, загальний розмір пенсії учасника бойових дій з усіма надбавками не може бути меншим за 210% прожиткового мінімуму, тобто 4395,30 гривні (2093 грн. х 210%)», — зазначає Коробкін.

У березні основний розмір пенсії учасників бойових дій проіндексували, але базовий розмір пенсії за віком з надбавками все одно залишився нижчим за зазначену суму (4874 грн).

Юрист зазначив, що у проєкті постанови про індексацію пенсій з 1 березня був пункт, що передбачав зміну мінімальних розмірів пенсій для ветеранів війни. Мінімальну пенсію цій категорії справді планували підтягнути на 478,70 гривні, тобто до 4874 гривень.

У кінцевому варіанті цю зміну не ухвалили.

Отже мінімальна пенсійна виплата для учасників бойових дій залишається на рівні 210% прожиткового мінімуму.

Нагадаємо, в Україні змінили порядок виплат волонтерам з інвалідністю.

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