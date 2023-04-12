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Гроші

Нова грошова допомога у 6600 гривень: як отримати

10:10 12 квітня 2023
люди

У багатьох українців знову з'явилась можливість отримати допомогу від міжнародних організацій.

Йдеться про допомогу у розмірі 6600 гривень (2220 гривень на кожного члена сім’ї) від французької організації ACTED, пише «Технофан».

За інформацією сайту, на допомогу зможуть розраховувати переселенці з найбільш постраждалих областей — Донецької, Луганської, Харківської, Сумської, Чернігівської, Миколаївської, Запорізької та Херсонської.

Організація надає 2220 гривень на кожну людину в сім’ї. Сума буде виплачена одним платежем одразу за 3 місяці. Отримати допомогу можна через відділення «Ощадбанку», «Укрпошти» або картку «Ощадбанку».

На допомогу можуть претендувати найбільш вразливі категорії громадян:
- самотні матері чи батьки, які виховують дітей;

- люди похилого віку — від 60 років і старше;

- сім’ї, які виховують дітей з інвалідністю, та багатодітні сім’ї;

- сім’ї з вагітними і жінками, що годують, з малорухливими людьми, які потребують догляду;

- сім’ї, у яких через бойові дії повністю чи частково пошкоджено житло.

Для реєстрації необхідно мати документи всіх членів сім’ї:
- паспорти;

- ідентифікаційні коди;

- свідоцтва про народження дітей;

- реквізити банківської картки «Ощадбанку».

Заявка розглядається протягом одного місяця. Після цього надійде смс-повідомлення з підтвердженням або відмовою у наданні коштів. Допомога переказується на банківську картку. Крім того, її можна отримати в «Ощадбанку» або «Укрпошті».

Подати заявку на фінансову підтримку можна за телефоном: 0 800 33 69 36.

Нагадаємо, в Україні змінили порядок виплат волонтерам з інвалідністю.

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