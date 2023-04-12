Нова грошова допомога у 6600 гривень: як отримати
У багатьох українців знову з'явилась можливість отримати допомогу від міжнародних організацій.
Йдеться про допомогу у розмірі 6600 гривень (2220 гривень на кожного члена сім’ї) від французької організації ACTED, пише «Технофан».
За інформацією сайту, на допомогу зможуть розраховувати переселенці з найбільш постраждалих областей — Донецької, Луганської, Харківської, Сумської, Чернігівської, Миколаївської, Запорізької та Херсонської.
Організація надає 2220 гривень на кожну людину в сім’ї. Сума буде виплачена одним платежем одразу за 3 місяці. Отримати допомогу можна через відділення «Ощадбанку», «Укрпошти» або картку «Ощадбанку».
На допомогу можуть претендувати найбільш вразливі категорії громадян:
- самотні матері чи батьки, які виховують дітей;
- люди похилого віку — від 60 років і старше;
- сім’ї, які виховують дітей з інвалідністю, та багатодітні сім’ї;
- сім’ї з вагітними і жінками, що годують, з малорухливими людьми, які потребують догляду;
- сім’ї, у яких через бойові дії повністю чи частково пошкоджено житло.
Для реєстрації необхідно мати документи всіх членів сім’ї:
- паспорти;
- ідентифікаційні коди;
- свідоцтва про народження дітей;
- реквізити банківської картки «Ощадбанку».
Заявка розглядається протягом одного місяця. Після цього надійде смс-повідомлення з підтвердженням або відмовою у наданні коштів. Допомога переказується на банківську картку. Крім того, її можна отримати в «Ощадбанку» або «Укрпошті».
Подати заявку на фінансову підтримку можна за телефоном: 0 800 33 69 36.
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