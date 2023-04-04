Допоможе з роботою чи навчанням: чому українцям важливо отримати Європейський паспорт кваліфікацій

Українські біженці, які через війну опинились за кордоном без документів про вищу освіту, можуть отримати в деяких країнах альтернативу свого диплома — Європейський паспорт кваліфікацій (EQPR).

Європейський паспорт кваліфікацій — це спеціальний міжнародний інструмент, який допоможе оцінити кваліфікацію у разі відсутності документів про освіту або браку деяких документів.

Його розробили у 2017 році, щоб вирішити проблеми інтеграції біженців у Європі. Наразі до проєкту приєдналися 22 країни.

Як отримати документ «РБК-Україна» розповів керуючий партнер юридичної компанії «Максим Боярчуков та Партнери» Максим Боярчуков.

«EQPR не є офіційним актом про визнання документів про освіту, але він надає достовірну інформацію, яка може бути корисною для працевлаштування, вступу на навчання, кваліфікаційних курсів чи стажування», — пояснив юрист.

Документ створили з метою:

- дати можливість продовжити розпочате навчання;

- оцінити рівень кваліфікації та досвіду роботи;

- допомогти з пошуком роботи;

- замінити втрачені документи, які підтверджують здобуту раніше освіту;

- підтвердити мовні знання.

Щоб отримати Європейський паспорт кваліфікаціій, треба оформити заявку:

- створити обліковий запис на сайті;

- заповнити профільну анкету для EQPR;

- подати заявку на отримання документа.

Біженці заповнюють анкету та, якщо вони пройшли відбір, з ними зустрічається команда оцінювачів кваліфікаційних даних для інтерв’ю, під час якого проводиться оцінка їх кваліфікації. Оцінювачі кваліфікаційних даних є експертами з питань кваліфікації. Вони обізнані зі системами освіти у країнах походження біженців. Інтерв’ю ведеться рідною мовою або мовою навчання. Після інтерв’ю приймається рішення щодо видачі EQPR.

«Більше інформації можна знайти у спеціальному буклеті українською мовою або проконсультуватися за номером: 451 058 653», — пише видання.



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