Брали за «послугу» від 3 до 6 тисяч доларів: викрито нові схеми переправки ухилянтів за кордон

Служба безпеки заблокувала ще три схеми ухилення українських громадян від мобілізації в умовах війни.

В результаті слідчо-оперативних заходів повідомлено про підозру п'ятьом організаторам оборудок, йдеться у повідомленні СБУ.



Вони пропонували військовозобов’язаним уникнути мобілізації на підставі підроблених документів та шляхом нелегального перетину кордону.

Вартість «послуг» становила від 3 до 6 тисяч доларів. Сума залежала від терміновості «вирішення питання».

Співробітники СБУ своєчасно викрили оборудки і тим самим не допустили втечі від мобілізації сотні «ухилянтів».

Зокрема, у Києві викрито дві злочинні схеми. Першу — організував голова військово-лікарської комісії одного з районів столиці.

За гроші він безпідставно оформляв своїм «клієнтам» документи про зняття з військового обліку за станом здоров’я.

Наразі зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Іншу схему налагодив керівник однієї з псевдоблагодійних організацій, який пропонував громадянам виїхати за межі України як водіям гуманітарних перевезень. Його спільницю СБУ викрила ще у грудні минулого року.

У Закарпатській області затримано місцевого адвоката та власницю готелю, яка сама підшукувала «кандидатів» на втечу за кордон.

Зловмисники намагались приховано переправити військовозобов’язаних до ЄС поза контрольно-пропускними пунктами.

Наразі фігурантам повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 1 ст. 114−1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань); ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України).

Нагадаємо, у грудні 2022 року у горах Румунії помер громадянин України призовного віку, який незаконно перетнув державний кордон. Він заблукав у горах, отримав численні переломи та закриту черепно-мозкову травму.

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