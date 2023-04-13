За прикладом Кардаш’ян: три дочки Сталлоне запускають реаліті-шоу про свою сім’ю

Американський телеканал Paramaount+ презентував рекламний ролик реаліті-шоу «Сімейство Сталлоне». «Зігравши деяких із найлегендарніших персонажів в історії кінематографа, триразовий номінант на премію „Оскар“ Сильвестр Сталлоне готовий постати перед камерами в ролі, яку він вважає найвидатнішою у своєму житті, — у ролі батька», — розповіли в Paramount.

Реаліті-шоу складатиметься з 8 епізодів. Прем'єра запланована на 17 травня.

Джерела стверджують, що ідея зробити таке шоу належить трьом дочкам Сталлоне — 26-річній Софії, 24-річній Сістін і 20-річній Скарлет. Дівчатам не терпиться повторити успіх сестер Кардаш'ян-Дженнер.

76-річний Сталлоне не став довго чинити опір. Підтримала дочок і їхня мати, 54-річна Дженніфер Флавін. В одному з фрагментів трейлера вона каже: «Я знаю, що ми божевільні, що ми безумні, але ми так любимо один одного».

Проєкт ледь не зазнав краху, коли минулого року Дженніфер несподівано подала на розлучення. Однак потім подружжя знайшло шляхи до примирення, і зараз сім'я міцна як ніколи.

Цікаво, що в трейлері про розлучення, яке не відбулося, не сказано жодного слова. Можливо «Сімейство Сталлоне» вирішило заінтригувати майбутніх глядачів. Навряд чи творці реаліті-шоу відмовилися від того, щоб показати найдраматичніший момент у житті героїв.

Нагадаємо, що Сильвестр Сталлоне і його дружина Дженніфер Флавін помирилися і «неймовірно щасливі».

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