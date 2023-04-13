37.36 / 37.96 40.60 / 41.37
Київ: +11
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Суспільство та люди

Відмітка у військовому квитку про зняття з обліку не є підставою для виїзду за кордон в умовах війни, — рішення суду

15:54 13 квітня 2023
Виїзд за кордон

Військовий квиток з відміткою про зняття з обліку свідчить лише про військовий облік особи та не є документом, що дозволяє позивачеві перетинати державний кордон під час дії воєнного стану. Таке рішення ухвалив Верховний Суд у складі колегії Касаційного адміністративного суду.

Так, суд залишив без змін рішення Чернівецького окружного адміністративного суду та постанову Сьомого апеляційного адміністративного суду у справі за позовом громадянина України до представника прикордонної служби. Людина вимагала переглянути рішення про заборону йому перетинати кордон. Вона вважає це рішення незаконним і вимагала скасувати його. Про це повідомили у Сьомому апеляційному адміністративному суді.

Чоловік пред'явив військовий квиток із позначкою про зняття з військового обліку, проте це не документ, що дозволяє перетинати державний кордон під час дії воєнного стану.

Як писали «ФАКТИ», в Україні визначено 11 категорій чоловіків, які можуть вільно перетнути кордон під час дії воєнного стану. Зокрема, призову до лав Сил оборони не підлягають, а відповідно мають право на виїзд чоловіки, зняті з військового обліку за станом здоров'я. Підставою для цього буде оформлена інвалідність або рішення медичної комісії про непридатність до військової служби.

81

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

люди

Нова грошова допомога у 6600 гривень: як отримати

розсада

Додайте це підживлення, і через 2 дні ваша розсада гарантовано стане «жирною» та «кремезною» (відео)

Міцна розсада

Налийте це в ящик із розсадою: вона піде в ріст як навіжена, а урожай збільшиться втричі (відео)

Штраф за порушення ПДР

Штраф 1 445 грн або позбавлення прав: на водіїв чекає покарання за популярне порушення

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту