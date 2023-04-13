Відмітка у військовому квитку про зняття з обліку не є підставою для виїзду за кордон в умовах війни, — рішення суду

Військовий квиток з відміткою про зняття з обліку свідчить лише про військовий облік особи та не є документом, що дозволяє позивачеві перетинати державний кордон під час дії воєнного стану. Таке рішення ухвалив Верховний Суд у складі колегії Касаційного адміністративного суду.

Так, суд залишив без змін рішення Чернівецького окружного адміністративного суду та постанову Сьомого апеляційного адміністративного суду у справі за позовом громадянина України до представника прикордонної служби. Людина вимагала переглянути рішення про заборону йому перетинати кордон. Вона вважає це рішення незаконним і вимагала скасувати його. Про це повідомили у Сьомому апеляційному адміністративному суді.

Чоловік пред'явив військовий квиток із позначкою про зняття з військового обліку, проте це не документ, що дозволяє перетинати державний кордон під час дії воєнного стану.

Як писали «ФАКТИ», в Україні визначено 11 категорій чоловіків, які можуть вільно перетнути кордон під час дії воєнного стану. Зокрема, призову до лав Сил оборони не підлягають, а відповідно мають право на виїзд чоловіки, зняті з військового обліку за станом здоров'я. Підставою для цього буде оформлена інвалідність або рішення медичної комісії про непридатність до військової служби.

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