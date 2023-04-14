Неймовірна глазур з білим шоколадом: рецепт від відомої кондитерки Олени Зіберт

Великдень вже на порозі. Якщо паски спечені, залишається їх тільки прикрасити.

Рецептом глазурі з білим шоколадом з «ФАКТАМИ» поділилась відома кондитерка Олена Зіберт.

— Желатинова глазур з білим шоколадом швидко застигає, не кришиться при нарізанні, — говорить Олена Зіберт. — Наносити глазур треба не на гарячі паски, а кімнатної температури.

Желатинова глазур з білим шоколадом

На 12 пасочок діаметром 9 см знадобиться:

10 г желатину

40+80 г води

250 г цукру

50 г білого шоколаду

2 г ваніліну (один пакетик)

Приготування:

Желатин (10 г) заливаємо холодною водою (40 г) — і хай поки набухає.

Беремо 250 г цукру, висипаємо в каструлю, заливаємо 80 г води й ставимо на невеликий вогонь. Помішуємо сироп, від гарячої температури цукор розчиняється. Коли з'являються перші пухирі, припиняємо мішати, трішки сильніше робимо температуру, і через кілька секунд бачимо, що великі пухирі вже по всій поверхні. Виключаємо плиту. І зразу — обов'язково! — переливаємо сироп в іншу місткість. Це робимо для того, щоб різко збити температуру сиропу.

Додаємо поламаний на шматочки шоколад, перемішуємо. І чекаємо, поки температура буде 70 — 80 градусів, після чого додаємо желатин. Знову перемішуємо до повного розчинення і додаємо ванілін. Коли глазур охолоне до 40 градусів, починаємо збивати її міксером. Це займе 3 — 4 хвилини. Глазур стане білою, густою.

Я пасочки верхівками вмочувала в глазур, повертаючи їх, щоб було швидше. Можна наносити глазур силіконовою лопаткою, але робіть це дуже швидко.

Коли всі пасочки покриті глазур'ю, посипаємо кондитерською посипкою або підсмаженими в духовій шафі пелюстками мигдалю, прикрашаємо квіточками з мастики чи безе.

Головне, робити це швидко, бо застигає ця глазур миттєво.