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Желатинова глазур для паски: простий рецепт від кулінарки Оксани Вознюк

22:00 13 квітня 2023
великодня глазур на желатині

Коли паска спечена, хочеться її гарно прикрасити. Але як це краще зробити? Про це «ФАКТАМ» розповіла українська кулінарка Оксана Вознюк.

- Пропоную приготувати желатинову глазур, у яку для кольору можна додати трохи бурякового фрешу, — говорить Оксана Вознюк, яка раніше давала рецепт смачної паски. — Важливо те, що всі інгредієнти у декорі натуральні, а значить безпечні для здоров’я.

Желатинова глазур для паски

  • Желатин — 5 г (плюс 25 г води)
  • Вода — 50 г (для цукрового сиропу)
  • Цукрова пудра — 130 г

Желатин замочити до набухання. Зварити цукровий сироп до розчинення пудри. Дати трішки вистигнути і додати желатин (попередньо його розігріти протягом хвилини в мікрохвильовій пічці чи на водяній бані до розчинення). Додавши до сиропу, збивати міксером на максимумі 6−7 хвилин. Прикрасити паску. Для декору також можна використати цукати та горіхи.

Нагадаємо рецепт великоднього печива, яке прикрасить святковий стіл.

Фото з альбому Оксани Вознюк

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