Желатинова глазур для паски: простий рецепт від кулінарки Оксани Вознюк
Коли паска спечена, хочеться її гарно прикрасити. Але як це краще зробити? Про це «ФАКТАМ» розповіла українська кулінарка Оксана Вознюк.
- Пропоную приготувати желатинову глазур, у яку для кольору можна додати трохи бурякового фрешу, — говорить Оксана Вознюк, яка раніше давала рецепт смачної паски. — Важливо те, що всі інгредієнти у декорі натуральні, а значить безпечні для здоров’я.
Желатинова глазур для паски
- Желатин — 5 г (плюс 25 г води)
- Вода — 50 г (для цукрового сиропу)
- Цукрова пудра — 130 г
Желатин замочити до набухання. Зварити цукровий сироп до розчинення пудри. Дати трішки вистигнути і додати желатин (попередньо його розігріти протягом хвилини в мікрохвильовій пічці чи на водяній бані до розчинення). Додавши до сиропу, збивати міксером на максимумі 6−7 хвилин. Прикрасити паску. Для декору також можна використати цукати та горіхи.
Нагадаємо рецепт великоднього печива, яке прикрасить святковий стіл.
Фото з альбому Оксани Вознюк112
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