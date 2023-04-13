Желатинова глазур для паски: простий рецепт від кулінарки Оксани Вознюк

Коли паска спечена, хочеться її гарно прикрасити. Але як це краще зробити? Про це «ФАКТАМ» розповіла українська кулінарка Оксана Вознюк.

- Пропоную приготувати желатинову глазур, у яку для кольору можна додати трохи бурякового фрешу, — говорить Оксана Вознюк, яка раніше давала рецепт смачної паски. — Важливо те, що всі інгредієнти у декорі натуральні, а значить безпечні для здоров’я.

Желатинова глазур для паски Желатин — 5 г (плюс 25 г води)

Вода — 50 г (для цукрового сиропу)

Цукрова пудра — 130 г

Желатин замочити до набухання. Зварити цукровий сироп до розчинення пудри. Дати трішки вистигнути і додати желатин (попередньо його розігріти протягом хвилини в мікрохвильовій пічці чи на водяній бані до розчинення). Додавши до сиропу, збивати міксером на максимумі 6−7 хвилин. Прикрасити паску. Для декору також можна використати цукати та горіхи.

Нагадаємо рецепт великоднього печива, яке прикрасить святковий стіл.

Фото з альбому Оксани Вознюк

112

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram