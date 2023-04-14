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Порушення зору та оніміння язика: стало відомо про різке погіршення здоров'я путіна

21:26 14 квітня 2023
Путін і Пєсков

З'явилася чергова інформація про нібито погіршення стану здоров'я володимира путіна, який потребував медичної допомоги. Про це повідомив у телеграм-канал «Генерал СВР». Автор акаунту, на який вже підписані понад 374 тисячі інтернет-користувачів, заявляє, що отримує інформацію з джерел, «близьких до адміністрації російського президента».

За неофіційною інформацією, путін звернувся за медичною допомогою через сильний головний біль, порушення зору, оніміння язика і часткову втрату чутливості в правій руці та нозі. Бригада лікарів мала оглянути лідера кремля, виписати ліки і порекомендувати принаймні кілька днів відпочинку.

Стан російського президента стабілізувався, і лікарі не бачили причин для подальшого занепокоєння.

«Більше стурбовані ситуацією родичі президента, у яких стрімке погіршення здоров'я володимира путіна викликало нервову реакцію, близьку до паніки», — повідомляє «Генерал СВР» і додає, що у російського президента раніше було діагностовано онкологічне захворювання (цю інформацію підтверджувала й американська розвідка).

Кажуть, що путін проігнорував прохання лікарів і взяв участь у нараді з військовими, де йому доповіли про ситуацію на фронті в Україні. Не почувши чіткої відповіді на запитання, коли російські солдати візьмуть під контроль Бахмут, президент рф, за чутками, засмутився і терміново завершив зустріч.

Новини про нібито погіршення стану здоров'я кремлівського фюрера почали множитися з початком повномасштабного вторгнення росії в Україну. Кілька місяців тому це питання порушив речник Кремля дмитро пєсков. Він запевнив, що путін здоровий, і звинуватив США та Україну в поширенні чуток, які свідчать про протилежне.

Раніше офіцер охорони путіна, що втік до Туреччини, розповів про важкий психологічний стан російського диктатора.

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