Диктатор-вбивця став почуватися набагато гірше на тлі проходження термінової терапії. У кремлівського фюрера знову посилилися болі в животі, які не завжди вдається повністю знімати. Про це пише Telegram-канал «Генерал СВР», який нібито веде колишній генерал Служби зовнішньої розвідки росії.

«На кадрах зустрічі з главою Чечні, путін, сівши в крісло, в моменті, перекосившись від болю, судомно хапається рукою за стіл, і це на офіційному кремлівському записі, де в хід ідуть кращі та найвдаліші кадри. З 5 березня у президента почався новий курс терапії і практично всі заходи проходять за участю дублера. Під час терапії самопочуття президента погіршилося, але все ж на по-справжньому важливі для нього зустрічі він приходить особисто. путін бере участь у нарадах, які проходять у режимі відеозв'язку причому іноді без зображення самого президента. Так, днями під час наради в режимі відеозв'язку президенту доповіли про вручення премії Американської академії кінематографічних мистецтв „Оскар“ фільму „Навальний“. На що путін сказав: „це плювок в обличчя всім нам“. Чому він так вважає, президент не пояснив, але від нього ніхто такого і не вимагав».

Автор каналу додає, що зустріч путіна з лідером Китаю Сі Цзіньпіном може відбутися вже за кілька днів. Поки не зрозуміло, в якому стані перебуватиме путін, і чи зможе президент росії повноцінно провести зустріч і донести свої думки до китайського керівництва. Найближче оточення диктатора сильно сумнівається в здатності путіна в період терапії досягнути того, що він планує.

Нагадаємо точку зору експерта щодо планів та інтересів Пекіна: «Китай боїться не стільки поразки росії, скільки поразки путінського режиму».

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