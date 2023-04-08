15 квітня 2023

Старий чернець, спостерігаючи за тим, як один із його учнів постійно тільки й робить, що у своїх молитвах просить Господа про допомогу та підтримку, одного разу не витримав і запитав:

- Коли ж ти нарешті перестанеш просити Бога про допомогу і сам станеш на ноги?

- Але ж ти сам навчав нас бачити в Господі нашого батька, — заперечив юний чернець.

- Так, вчив. Але для того, щоб ви засвоїли, що батьком є не той, на кого можна постійно спиратися, а той, хто від цієї необхідності тебе позбавляє, — сказав наставник.

Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.