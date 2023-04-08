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Країна: Іспанія
Мануфактура: Lladro
Рік створення: 2012
Скульптор: Joan Coderch
Розмір: 59×20 cm
У комплекті з підставкою
Лімітована серія
Із експозиції «Shvets Museum»
Старий чернець, спостерігаючи за тим, як один із його учнів постійно тільки й робить, що у своїх молитвах просить Господа про допомогу та підтримку, одного разу не витримав і запитав:
- Коли ж ти нарешті перестанеш просити Бога про допомогу і сам станеш на ноги?
- Але ж ти сам навчав нас бачити в Господі нашого батька, — заперечив юний чернець.
- Так, вчив. Але для того, щоб ви засвоїли, що батьком є не той, на кого можна постійно спиратися, а той, хто від цієї необхідності тебе позбавляє, — сказав наставник.
Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.
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Вітер: 2 м/с Пд-Сх
Тиск: 748 мм