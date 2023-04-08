37.42 / 38.04 40.84 / 41.65
Київ: +5
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
«Порцелянові» історії
15 квітня 2023
ПАНТОКРАТОР
ПАНТОКРАТОР

Країна: Іспанія
Мануфактура: Lladro
Рік створення: 2012
Скульптор: Joan Coderch
Розмір: 59×20 cm
У комплекті з підставкою
Лімітована серія

Із експозиції «Shvets Museum»

Старий чернець, спостерігаючи за тим, як один із його учнів постійно тільки й робить, що у своїх молитвах просить Господа про допомогу та підтримку, одного разу не витримав і запитав:
- Коли ж ти нарешті перестанеш просити Бога про допомогу і сам станеш на ноги?
- Але ж ти сам навчав нас бачити в Господі нашого батька, — заперечив юний чернець.
- Так, вчив. Але для того, щоб ви засвоїли, що батьком є не той, на кого можна постійно спиратися, а той, хто від цієї необхідності тебе позбавляє, — сказав наставник.

Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.

Олександр ШВЕЦЬ
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

розсада

Обов’язково підживіть розсаду цим препаратом: томати й перець швидко підуть в ріст, а врожай буде в 5 разів більший (відео)

Оформлення допомоги організації

Нова грошова допомога у 6600 гривень: названо додаткові телефони, за якими можуть дзвонити мешканці семи областей

авто

Водіїв в Україні змусять заплатити по 25 тисяч грн за власне авто: хто під загрозою

люди

Нова грошова допомога у 6600 гривень: як отримати

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту