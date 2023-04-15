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Замість магазинних цукерок: готуємо шоколадну ковбаску із сиром

22:00 15 квітня 2023
Шоколадна ковбаска з сиром

Якщо ви дбаєте про те, які солодощі споживають ваші діти, то ви точно оціните цю смакоту. Можна додати кусочками зефір, вафлі, цукати, кокосову стружку і вийде оригінальна ковбаска, одним словом — експериментуйте, радить фудблогерка Тетяна Петришина, яка раніше радила приготувати великоднє печиво «Гніздечка».

Інгредієнти:

  • 400 г — пісочного печива
  • 250 г — жирного сиру (без грудок)
  • 100/150 г — кураги або чорносливу, можна змішати кілька видів сухофруктів
  • 100 г — вершкового масла
  • 100 г — смажених волоських горіхів
  • 50 г — цукрової пудри,
  • 3 ст.л. — какао
  • Ванільний цукор -10 г
  • Коньяк/ ром — 2 ст.л.
  • 70/100 г — теплого молока (консистенцію регулюємо молоком, маса має добре тримати форму)

Приготування:

Сухофрукти порізати, сир перетерти, що був без грудочок, печиво поламати. Масло розтопити з какао, влити до печива с сухофруктами та сиром, додати ванільний цукор, коньяк, ретельно вимішати, якщо маса дуже густа, то додати теплого молока. Далі формуємо ковбаски, можна в пергаменті. Ставимо на 2−4 години в холодильник, перед подачею присипаємо какао/пудрою за бажанням.

Нагадаємо рецепт бананових кексів.

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