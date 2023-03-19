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Аромат на весь будинок: порадуйте рідних банановими кексами

22:34 19 березня 2023
банановий кекс

Кекси обожнюють всі. А бананові вдаються м'які, вологі та дуже ароматні, запах буде на весь будинок. З цієї порції виходить 12 штук, якщо пекти в стандартних паперових формочках, ділиться кулінарка Тетяна Петришина.

Інгредієнти:

  • Банани стиглі — 2 шт.
  • Борошно — 270/280 г
  • Яйця — 1 шт.
  • Олія — 100 мл
  • Цукор — 130 г
  • Ванільний цукор — 10 г
  • Розпушувач — 2 ч. л.
  • Сіль — дві щіпки
  • Сода — на кінчику ножа
  • Апельсинова паста — 1 ст. л. (або цедра)
  • За бажанням дати корицю — ½ ч. л.

Приготування:

Борошно просіяти, додати розпушувач, соду. Банани розім’яти вилочкою, додати яйце, олію, цукор, ванільний цукор, пасту/цедру, сіль, розмішати до однорідності, додати просіяне борошно з розпушувачем та содою. Розмішати ложкою, довго не мішати, до того часу, щоб рідина забрала все борошно, тісто буде густе/ в’язке та з грудочками, так має бути.

Заповнити формочки тістом на 2/3. Випікати в розігрітій до t 200 духовці 15−20 хв. — до сухої шпажки. Верх кексів може тріскатися, це нормально. Вже готові кекси присипати пудрою чи полити глазур’ю.

Можна випікати одним кексом, час випічки збільшити 40−45 хв.

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