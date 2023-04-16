Як мінімум — 1 646 євро: в яких сферах українці без кваліфікації можуть підзаробити у Німеччині

Тим українцям, які нині вимушено шукають роботу в Німеччині, варто звернути увагу на сезонні види робіт — наприклад, у сільському господарстві чи в туристичній галузі.

Перелік найпопулярніших сезонних вакансій у Німеччині склали спеціалісти міжнародного сервісу з переказу коштів TransferGo.

У переліку (за рівнем затребуваності на ринку):

збирач врожаю; продавець, касир; кухар, офіціант, адміністратор в готелі (галузь туризму та гастрономії); промоутер.

Зазвичай робочий день у сезонних робітників триває 8 годин на добу. Періодично його можуть продовжувати до 10 годин на день, але тоді між двома змінами зазвичай буває 11-годинний відпочинок.

Трудовий договір

У Німеччині роботодавець не зобов’язаний укладати письмовий трудовий договір з першого робочого дня. Замість цього документа можуть застосовуватися домовленості, укладені з роботодавцем усно або електронною поштою. Також немає дострокового розірвання договору, якщо у договорі не зазначено конкретного пункту щодо цього. Працівник та роботодавець мають виконати умови, доки термін документа не закінчиться.

Надати працівникові умови роботи (у письмовій формі) роботодавець повинен не пізніше одного місяця після працевлаштування. Тож працівник завжди має вимагати саме письмовий трудовий договір.

Зарплата

У країні існує мінімальна заробітна плата, яка поширюється також на всіх працівників сільського господарства.

Так, з 1 липня 2022 року мінімальна ставка зросла до 10,45 євро. Тобто при стандартному робочому тижні в 40 годин і 22 робочих днях на місяць мінімальна німецька зарплата складе приблизно 1 646 євро.

Нагадаємо, на початку квітня українцям продовжили безкоштовний проїзд потягами з Польщі до Німеччини.

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