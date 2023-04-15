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Названо три країни, які прихистили найбільше біженців з України

20:00 15 квітня 2023
біженці від війни в Україні

В ході російської агресивної війни в Україні багато хто був змушений покинути свої домівки. Хтось втік до інших європейських країн, хтось знайшов притулок в інших регіонах України, тобто стали так званими внутрішньо переміщеними особами.

За кількістю біженців сусідня з Україною Польща лідеркою, вона прийняла найбільше біженців. За даними Агентства ООН у справах біженців, на початок квітня там було зареєстровано понад 1,58 мільйона українців. Далі йдуть Німеччина з близько 923 000 біженців і Чеська Республіка з 504 000. Загалом, станом на початок квітня цього року на європейському континенті було зареєстровано близько 8,05 мільйона українських біженців.

За даними Міжнародної організації з міграції, станом на 23 січня 5,4 мільйона українців були внутрішньо переміщеними особами. Минулого літа ця цифра вже була вищою. Ймовірно, через те, що саме на сході України відбуваються найінтенсивніші бойові дії, тут також найбільша кількість внутрішньо переміщених осіб — 1,96 мільйона. Далі йдуть регіони центральної та західної України.

За даними Міжнародної організації з міграції, 58% вимушених переселенців перебувають не вдома понад шість місяців. Для чверті ВПО державна допомога становить значну частину доходу.

Нагадаємо, українцям продовжили безкоштовний проїзд потягами з Польщі до Німеччини.

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