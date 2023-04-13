17 квітня 2023

Ця історія про те, як можна не втрачати присутності духу навіть у, начебто, безнадійній ситуації. Щоправда, для цього потрібно бути людиною безжурною і хоча б трохи підприємливою. Як, наприклад, мешканець невеликого іспанського містечка, про яке йтиметься. Звали нашого героя Уго (розумний, проникливий) і це було невипадково.

Якось купив Уго за сто доларів осла у старого селянина. Селянин мав привести йому осла наступного дня. Але у призначений час він прийшов без осла.

- Вибачте, але осел помер, — гірко сказав селянин.

- Ну, тоді поверніть мої сто доларів!

- Не можу — я вже їх витратив.

- Добре, тоді просто лишіть мені осла.

- Але що ви з ним робитимете? — Запитав старий.

- Я розіграю його у лотерею.

- Але як ви можете розіграти у лотерею померлого осла? — здивовано спитав селянин.

- А я нікому й не скажу, що він уже покинув цей світ, — загадково відповів Уго.

Пройшов місяць. Зустрічає селянин на вулиці щасливого Уго.

- То що сталося з тим ослом? — запитує він.

- Я розіграв його у лотерею, — з усмішкою розповідає Уго. — Я продав п'ятсот лотерейних квитків по два долари за штуку і в результаті отримав 998 доларів прибутку.

- І що, ніхто не протестував?

- Обурювався лише хлопець. Той самий, що виграв осла. Він, до речі, дуже розгнівався.

- І як же ви вчинили? — не приховуючи щирої цікавості, спитав селянин.

- Дуже просто. Я повернув йому його два долари!

Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.