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Країна: Іспанія
Мануфактура: Lladro
Скульптор: Juan Huerta
Рік створення: 1969
Висота: 28 cm
Із експозиції «Shvets Museum»
Ця історія про те, як можна не втрачати присутності духу навіть у, начебто, безнадійній ситуації. Щоправда, для цього потрібно бути людиною безжурною і хоча б трохи підприємливою. Як, наприклад, мешканець невеликого іспанського містечка, про яке йтиметься. Звали нашого героя Уго (розумний, проникливий) і це було невипадково.
Якось купив Уго за сто доларів осла у старого селянина. Селянин мав привести йому осла наступного дня. Але у призначений час він прийшов без осла.
- Вибачте, але осел помер, — гірко сказав селянин.
- Ну, тоді поверніть мої сто доларів!
- Не можу — я вже їх витратив.
- Добре, тоді просто лишіть мені осла.
- Але що ви з ним робитимете? — Запитав старий.
- Я розіграю його у лотерею.
- Але як ви можете розіграти у лотерею померлого осла? — здивовано спитав селянин.
- А я нікому й не скажу, що він уже покинув цей світ, — загадково відповів Уго.
Пройшов місяць. Зустрічає селянин на вулиці щасливого Уго.
- То що сталося з тим ослом? — запитує він.
- Я розіграв його у лотерею, — з усмішкою розповідає Уго. — Я продав п'ятсот лотерейних квитків по два долари за штуку і в результаті отримав 998 доларів прибутку.
- І що, ніхто не протестував?
- Обурювався лише хлопець. Той самий, що виграв осла. Він, до речі, дуже розгнівався.
- І як же ви вчинили? — не приховуючи щирої цікавості, спитав селянин.
- Дуже просто. Я повернув йому його два долари!
Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.
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