За новим законом українцям виплатять від 200 тисяч до мільйона гривень: кому і за що

Працівники об’єктів критичної інфраструктури, державні службовці, посадові особи місцевого самоврядування отримають одноразову грошову допомогу за завдану агресією росії шкоду життю та здоров’ю під час виконання ними службових обов’язків. Відповідний законопроєкт № 7353, ініційований народним депутатом від фракції «Слуга Народу» Павлом Фроловим, вже підписаний президентом, повідомляє Офіційний вебпортал парламенту України.

«Законопроєкт передбачає суми виплат в обсязі 800, 500 та 200 тисяч гривень відповідно особам з інвалідністю I, ІІ та ІІІ групи, якщо така інвалідність спричинена пораненням, каліцтвом, контузією або захворюванням внаслідок бойових дій, бомбардувань або авіаударів після 24 лютого 2022 року», — повідомив політик.

У разі загибелі членам сім’ї померлого виплачуватиметься один мільйон гривень, зауважив Павло Фролов.

Постраждалим та родичам загиблих, яким було призначено або виплачено різні види інших виплат та компенсацій у меншому розмірі, буде доплачено різницю між визначеною цим законом сумою та вже виплаченими коштами.

«Для практичної реалізації цього закону потрібно ще внести зміни до Державного бюджету, а також розробити та прийняти необхідні підзаконні акти уряду. Порядок виплати такої допомоги має встановити уряд. Вона виплачуватиметься з держбюджету із наступним відшкодуванням виплачених коштів з держави-агресора відповідно до принципів і норм міжнародного права», — зауважив представник «Слуги Народу».

Також додав він, Кабмін визначить орган, який прийматиме рішення про призначення допомоги.

До завершення формування реєстру об’єктів критичної інфраструктури перелік підприємств критичної інфраструктури, на працівників яких поширюється дія цього Закону, визначатиметься Кабінетом Міністрів.

«Держава на законодавчому рівні подбала про справедливість та віддяку медикам, енергетикам, зв’язківцям, комунальникам, водіям, залізничникам та усім тим, хто ризикуючи своїм життя і здоров’ям виконував свій професійний обов’язок, надавав українцям життєво важливі послуги та допомагав та допомагає країні вистояти і перемогти», — наголосив ініціатор документа.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, як учасники бойових дій можуть отримати грант на 500 тисяч грн.

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