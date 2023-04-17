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«Одного зізнання мало. Має бути покарання. Жорстке та справедливе»: у Зеленського відреагували на шокуючу відвертість «вагнерівців»

16:22 17 квітня 2023
Вагнеровець

В Офісі президента України відреагували на відео з зізнаннями екскомандирів підрозділів «вагнерівців», які розповідали про вбивства українських полонених та мирних мешканців, в тому числі й дітей, у Бахмуті та Соледарі.

«Зараз мова йде про військових злочинців з ПВК „Вагнер“, але це проливає світло на злочини російської армії в Україні. Вони крадуть наших дітей та вбивають. Скільки ще таких злочинів? Нація нелюдів та вбивць, біологічне сміття цього світу», — заявив керівник ОП Андрій Єрмак та додав: «Одного зізнання мало. Має бути покарання. Жорстке та справедливе. І воно обов"язково буде. Ми дізнаємося всі факти злочинів і знайдемо кожного, хто вчиняв їх».

За його словами, росіяни викрали тисячі українських дітей, наразі нічого не відомо про те, скільки їх лишилося живими.

«Ми робимо все, щоб повернути наших дітей. Світ має бачити обличчя росії, не боятися, а бити жорстко», — зазначив він.

Засновник проекту Gulagu.net Володимир Осєчкін раніше заявляв, що засновник групи «Вагнер» євген пригожин особисто наказував страчувати українських військових.

Фото з мережі

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