«Нафтогаз» наймає колекторів для «вибивання» боргів за газ: експерт пояснив, що робити споживачам, які заборгували

Голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко, який не виключав, що цієї весни можуть бути підвищені не лише тарифи на електроенергію, а й на газ, розповів, чи може НАК «Нафтогаз України» найняти колекторів для спілкування з боржниками

Як повідомляє «Громадське», «Нафтогаз» винайме колекторську фірму, на такі послуги планується витратити понад 880 тисяч гривень.

За словами Олега Попенка, кілька років тому він мав досвід спілкування і з колекторами, і з «Нафтогазом». «До мене подзвонили невідомі, представилися колекторами і сказали, що у мене є борг перед „Нафтогазом“, про який я не знав. Як потім з’ясувалося, компанія „КременчукГаз“ відмовилася від постачання газу, нас автоматично переводять до іншої компанії постачальника. Я продовжую справно платити у „КременчукГаз“, хоча вже маю платити іншій компанії. І мені з погрозами телефонують колектори, хоча сума боргу там була смішна — 200 чи 300 гривень», — зазначив він.

Експерт додав, що коли подзвонив до НАК та запитав, звідки у колекторської компанії його персональні дані та номер телефону, там кинули слухавку. «Тобто у них ця практика вже є давньою, вони просто її повторюють», — сказав Попенко.

Тим, на кого насіли колектори, він радить звести спілкування з ними до мінімуму, оскільки ті «використовують різні формули психологічного тиску — через родину, через батьків, дітей». Також необхідно розібратися зі своїми платежами.

У якості приклада він навів ситуацію на Львівщині, де люди платили облгазам наперед за річними контрактами. В якийсь момент облгази відмовляються від своїх обов’язків, а люди зіткнулися з тим, вони заборгували новому постачальнику, а старий їм гроші не повертатиме.

«Це дві різні юридичні особи і проведення аудиту не вирішить це питання. Тому фактично люди будуть мати переплату в однієї юридичної особи, з якою вони повинні судитися, щоб забрати кошти, і вони будуть винні „Нафтогазу“ кошти. І в цій системі юридично неможливо між собою без згоди обох сторін провести взаємозалік», — підкреслив він.

Як раніше повідомляло інтернет-видання «Обозреватель», одна з компаній вже «фактично виграла тендер на роботу з боржниками за газ». В компанії розширяють штат: за 8−14 тис. грн шукають операторів, які будуть обдзвонювати клієнтів. Про пошук персональної інформації в соцмережах, погрози, зустрічі — в оголошеннях не йдеться.

Ексклюзивний матеріал «Мешканцям Київщини масово надходять „досудові попередження“ від „Київоблгаз збуту“ через непідтверджені борги» читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото Pixabay

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