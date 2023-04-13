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Країна: Іспанія
Мануфактура: Lladro
Рік створення: 1995
Скульптор: Salvador Furió
Розмір: 36×17 cm Із експозиції «Shvets Museum»
У Єрусалимі в давнину стався випадок, про який згадують досі. Людина іншої віри прийшла до рабина і сказала:
- Я прийму твою віру, але тільки в тому випадку, якщо ти навчиш мене всієї Торі за той час, доки я зможу стояти на одній нозі.
Рабин так розсердився, що навіть вилаяв його і зрештою просто прогнав геть.
Тоді іновірець вирішив звернутися до одного з єврейських мудреців Гіллеля. Гіллель був відомий тим, що народившись у Вавилоні, прожив дуже важке життя. Незважаючи на своє благородне походження, він спочатку заробляв на їжу, працюючи дроворубом. Але потім, насилу здобувши освіту, став одним з найшанованіших мудреців в Єрусалимі. Так от, вислухавши прохання іновірця, Гіллель зумів звернути його, сказавши при цьому лише кілька слів, що стали знаменитими:
- Не роби ближньому того, чого не бажаєш собі. У цьому полягає вся суть Тори. А решта — лише тлумачення. Іди та вчись…
Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.
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