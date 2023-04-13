18 квітня 2023

У Єрусалимі в давнину стався випадок, про який згадують досі. Людина іншої віри прийшла до рабина і сказала:

- Я прийму твою віру, але тільки в тому випадку, якщо ти навчиш мене всієї Торі за той час, доки я зможу стояти на одній нозі.

Рабин так розсердився, що навіть вилаяв його і зрештою просто прогнав геть.

Тоді іновірець вирішив звернутися до одного з єврейських мудреців Гіллеля. Гіллель був відомий тим, що народившись у Вавилоні, прожив дуже важке життя. Незважаючи на своє благородне походження, він спочатку заробляв на їжу, працюючи дроворубом. Але потім, насилу здобувши освіту, став одним з найшанованіших мудреців в Єрусалимі. Так от, вислухавши прохання іновірця, Гіллель зумів звернути його, сказавши при цьому лише кілька слів, що стали знаменитими:

- Не роби ближньому того, чого не бажаєш собі. У цьому полягає вся суть Тори. А решта — лише тлумачення. Іди та вчись…

Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.