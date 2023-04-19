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Суспільство та люди

Документи на призначення допомоги при народженні дитини тепер можна подавати із-за кордону, — Мінреінтеграції

10:47 19 квітня 2023
Немовля

Батьки, у яких з’явився малюк під час їхнього тимчасового перебування за межами України, можуть дистанційно подати документи на призначення допомоги при народженні дитини.

Як повідомляють в Мінреінтеграції, відповідну постанову ухвалив Кабмін. До цього таку допомогу можна було отримати лише після повернення до України — хтось з батьків мав особисто звернутися до органу соціального захисту населення.

За новими правилами, один із батьків, який тимчасово перебуває за кордоном, може подати заяву на призначення допомоги до органу соцзахисту в Україні за своїм зареєстрованим місцем проживання. Необхідно надати пакет документів: заяву та легалізовані в установленому порядку документи, що засвідчують народження дитини.

Нагадаємо, що раніше в Мінсоцполітики розробили законопроєкт щодо скасування виплат на дітей певній категорії батьків-одинаків. Йдеться про людей, у яких на банківському депозитному рахунку є особисті кошти на суму понад 100 тисяч гривень.

Фото Pixabay

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