Справжній друг українців: японець провів 9 місяців у метро, і тепер вигадав новий спосіб, як допомогти харків’янам (відео)

Житель Японії 75-річний Фумінорі Цучіко вразив українців ще в червні 2022 року, коли приїхав жити в харківське метро, щоб підтримати містян, які ховалися від російських обстрілів.

А тепер вирішив ще й безкоштовно годувати жителів Харкова гарячими обідами. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

З половиною відвідувачів Фумінорі знайомий особисто, адже разом з ними 9 місяців прожив у підземці, коли росіяни нещадно обстрілювали Харків. Фумі — так його кличуть друзі. Він погано знає англійську, а харків'яни не знають японської, та вони знаходять спільну мову й без слів.

«Кожна людина щодня має їсти. І хоча б один раз на день я хочу нагодувати людей, бо більшість наразі має труднощі з грошима», — каже Цуціко.

Меню щодня у його кафе різне, сьогодні — суп, макарони та курячі крильця, на десерт — чай із солодким пиріжком. Кухарів закладу шукали за оголошеннями.

У це кафе чоловік вклав власні кошти, також допомогли друзі з Японії, благодійники та підписники у соцмережах. Свій заклад відкрив на понівеченій Салтівці, там же він винаймає квартиру.

Нагадаємо, 75-річний Фумінорі Цучіко на третій місяць повномасштабного вторгнення потрапив до харківського метрополітену, який тоді слугував бомбосховищем. 9 місяців він прожив з людьми в підземці. Потім він продав своє житло в Японії та переїхав жити до Харкова. Чоловік невтомно збирав гроші на допомогу пенсіонерам у Харкові.

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