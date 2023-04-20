Не Лиса гора: для Національного військового меморіального кладовища знайшли нове місце

Київрада затвердила остаточний проєкт землевідведення під створення Національного військового кладовища. Як зазначив мер Києва Віталій Кличко, цей меморіальний об'єкт буде розташовано у Биківні під Києвом, як вирішив Уряд.

Кличко пояснює, що у власності міста нині перебуває 8 гектарів землі в цій місцевості. Цю землю і буде віддано під поховання українських Героїв на додачу до державної ділянки у 90 га, яка розташована поруч.

«Відтак, загальна площа Національного військового меморіального кладовища сягне майже 100 гектарів», — з сумом констатує Віталій Кличко, нагадавши, що раніше Київрада підтримала пропозицію уряду щодо створення військового кладовища на Лисій горі. Але у громадськості вона підтримки не знайшла.

Створення Національного військового меморіального кладовища передбачено законом, який Верховна Рада ухвалила у травні 2022 року. Згідно з ним меморіал — це «об'ємно-просторовий об’єкт, що включає військове кладовище, музейний комплекс, ритуальну будівлю та інші необхідні споруди для організації почесних поховань загиблих (померлих) осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, забезпечували виконання службових обов’язків та присяги на вірність народу України». Відтак на Національному військовому меморіальному кладовищі буде заборонено поховання функціонерів комуністичної партії (від секретаря райкому й вище), керівників органів державної влади (від обласних і віще) СРСР, УРСР, інших союзних та автономних республік, працівників радянської держбезпеки та тих, хто на час смерті мав непогашену судимість за умисні злочини.

Створення і утримання меморіалу, як і проведення поховань на ньому, повинні забезпечуватися із держбюджету. Держава (точніше — Кабмін) визначатиме також форму, матеріал та зовнішній вигляд надгробків, що будуть там встановлюватися.

4 жовтня уряд ухвалив створити держустанову «Національне військове меморіальне кладовище», що буде підпорядковуватися Мінветеранів. Штатна чисельність установи — 177 співробітників (20 з них має стати до роботи вже цього року).

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