Україна та Польща домовилися про розблокування транзиту зерна

Опівночі 21 квітня відновиться транзит українського зерна через Польщу. Про це за підсумками переговорів із Києвом заявив польський міністр сільського господарства Роберт Телус. Урядам двох країн вдалося знайти компроміс у розбіжностях, які виникли в питанні збуту української сільгосппродукції в Європі.

Телус провів зустріч з міністром сільського господарства України Миколою Сольським та іншими представниками українського уряду.

«Ми успішно завершили переговори з українською стороною щодо транзиту продукції з України через Польщу», — заявив польський міністр. З 21 квітня будь-яке перевезення українського зерна через Польщу транзитом здійснюватиметься під конвоєм.

Крім того, система спостереження, яка нині використовується, зокрема, для контролю за транзитним перевезенням відходів і палива, буде також задіяна для моніторингу перевезень зернових та іншої сільгосппродукції з України, пояснив Телус.

Усі транзитні вантажі з українським зерном будуть забезпечуватися пломбами з GPS. Ці заходи дадуть змогу уникнути можливого продажу сільгосппродукції з України на території Польщі.

Як уже повідомляли «ФАКТИ», 15 квітня Польща та Угорщина ввели заборону на ввезення зерна та іншої сільськогосподарської продукції з України. Трохи пізніше до них приєдналася Словаччина. Єврокомісія піддала різкій критиці рішення трьох країн.

Повний перелік продукції, ввезення якої до Польщі з України було заборонено, складався з 18 найменувань, зокрема молока, яєць, овочів, м'яса, продуктів бджільництва та інших товарів.

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